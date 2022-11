Restauren l’estàtua de Ramon Llull de Cura

El Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística, a través de la Direcció Insular de Patrimoni, amb la col·laboració del Bisbat de Mallorca i de particulars, ha recuperat l’estàtua de Ramon Llull situada a la cova de Cura. L’escultura, obra de Joan Bonnín del 1943, es trobava escapçada i en un estat de deteriorament total.

Amb la restauració de la figura, a càrrec de Joan Roig i Pep Roig, s’han recuperat el cap, els braços i el peu esquerre de Ramon Llull, ja que només en restava el tronc. A més, s’han perfeccionat algunes de les modificacions ja fetes, provinents d’una primera restauració no documentada.

La vicepresidenta primera i consellera de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística, Bel Busquets, ha destacat que «amb aquesta restauració posam fi a dècades de deteriorament i amb un espai especial per a la història de Mallorca com és la cova on el primer escriptor en llengua catalana es va retirar. Tot això gràcies a la col·laboració entre el Consell, el Bisbat i particulars».

Les feines de restauració han consistit a modelar in situ el cap i els braços amb fang, per després fer-ne motlos de guix. A continuació, s’ha duit a terme un buidatge amb resina i fibra de vidre per aconseguir un patró de les parts del cos que mancaven. A partir d’aquí, s’ha donat forma al cap, braços i peus del filòsof i escriptor mallorquí amb pedra de Santanyí. Per acabar, amb l’escultura ja reconstruïda, s’ha netejat la pedra ennegrida per tal d’harmonitzar-ne els colors.

L’escultura va ser encomanada a Joan Bonnín l’any 1943. Abans de fixar l’estàtua al puig de Randa, la figura es va passejar per la ciutat de Palma. Va ser beneïda a Cort, on va quedar exposada durant vuit dies, i posteriorment, es va transportar a manera de pelegrinatge fins al monestir de Cura. Allà, es va celebrar una missa en honor seu.

Actualment, l’estàtua es troba perfectament restaurada i roman a l’entrada de la cova de Cura, on, segons conta la tradició, el beat mallorquí es va retirar a meditar després de la seva conversió.