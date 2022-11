L'ASM dóna suport a la professora de La Salle «amenaçada per l’ultraespanyolisme» i exigeix «protecció de la policia»

L’Assemblea Sobiranista de Mallorca ha fet públic el seu suport a la professora de La Salle que «rep amenaces de mort de l’extrema dreta ultraespanyolista, pel simple fet d’aplicar les normes del centre davant un grup d’alumnes que pretenien desobeir-les».

L'ASM considera que «és intolerable que alguns pares facin costat als alumnes insubordinats i irrespectuosos amb la docent, cosa que explica la mala educació i xuleria amb què es varen comportar en lloc de seguir les seves instruccions».

«Al mateix temps, exigim que la policia obri una investigació d'ofici i protegeixi la docent davant la gravetat de les amenaces», han declarat els sobiranistes.

L'ASM considera que «aquests fets lamentables són conseqüència de l’ultraespanyolisme fomentat per la ultradreta espanyola de partits com Vox, i com a mínim tolerat per la resta de partits d’obediència espanyola, que pretenen convertir els centres educatius en espais d’adoctrinament i que els alumnes, en lloc d’aprendre i complir amb la normativa interna del centre, es comportin com autèntics ‘hooligans’ que no respecten l’autoritat docent».