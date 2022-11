MÉS critica la politització del conflicte a La Salle i Podem mostra la seva solidaritat amb la docent amenaçada

El coordinador de MÉS per Mallorca, Lluis Apesteguia, ha criticat la «politització» d'un enfrontament entre un grup d'alumnes de primer curs de batxillerat i una docent de Llengua del col·legi La Salle de Palma en penjar aquests una bandera d'Espanya, amb motiu de la celebració del Mundial de Futbol, «desobeint» les indicacions de la mestra que, d'acord amb la circular del centre, «complia les normes de convivència d'aquest i seguia ordres de l'equip directiu».

Segons ha explicat Apesteguia, en declaracions a Europa Press, MÉS per Mallorca critica la «politització», per part de determinats partits polítics, de l'enfrontament entre alumnes de primer de batxillerat del col·legi La Salle de Palma que «no volien complir la normativa del centre» i la docent que «únicament pretenia mantenir l'aula com un espai pedagògic, on pot haver-hi debat, però sempre dins d'unes normes».

«Des del moment en que polititzen aquests fets i, a més, s'ataca personalment una docent, MÉS per Mallorca no pot sinó expressar el seu suport al claustre educatiu del col·legi La Salle i a la professora», ha afegit el coordinador de la formació ecosobiranista, qui ha incidit en que «les aules han de ser espais estrictament docents on es pot produir i, a més, s'ha motivar el debat, encara que sempre amb criteris pedagògics».

Apesteguia ha qualificat com a «irresponsables» les formacions polítiques que volen fer «partidisme» i «atacar els docents per aquesta qüestió».

«Hi ha determinats partits , normalment lligats a la dreta, que de manera sistemàtica promouen un qüestionament dels criteris pedagògics dels docents, fomentant una persecució generalitzada d'aquests, i en aquest cas, en particular, dels docents de català, però aquesta no és una decisió d'una professora, sinó del claustre educatiu», ha puntualitzat.

Podem

La formació política Podem ha manifestat la seva «solidaritat» amb la docent de La Salle que ha estat amenaçada pel conflicte provocat per una bandera d'Espanya.

Segons ha expressat aquest dissabte el portaveu de Podem Palma i secretari autonòmic de Sectors Productius i Memòria Democràtica, Jesús Jurado, en un missatge publicat en Twitter, recollit per Europa Press, en referència a l'enfrontament entre alumnes de primer de batxillerat i una docent de La Salle per la presència a l'aula de la bandera d'Espanya: «això no va de banderes, això va de la direcció d'un centre educatiu fent complir les seves normes».

«I ara», ha afegit, en referència les amenaces de mort que hauria rebut la docent pel conflicte amb la bandera d'Espanya, «també va de feixistes fent de feixistes, amenaçant de mort i fent servir un símbol com a excusa per a agredir».

«Tota la solidaritat amb la docent i la direcció del centre», ha conclòs el portaveu de Podem Palma i secretari autonòmic de Sectors Productius i Memòria Democràtica.

En la mateixa línia, i també a través d'un missatge en Twitter, Podem Balears ha enviat tot el seu suport al personal educatiu del col·legi La Salle de Palma, «especialment a la professora amenaçada i a la seva família». «No va de banderes, va d'impedir que acabin amb la nostra concòrdia i la nostra Democràcia», ha emfatitzat la formació.