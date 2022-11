Des de La Salle reiteren que cap alumne ha estat expulsat

Tot i que alguns pares d'alumnes del curs 1r B de batxillerat de La Salle han explicat públicament que «s'ha expulsat tota una classe per haver penjat una bandera espanyola».

Tot i que molts mitjans de comunicació ho han repetit.

Tot i que Vox ho continua repetint...

La veritat no és aquesta. La veritat és que davant el conflicte provocat per alguns alumnes que es negaren a retirar una bandera espanyola de dins una aula del col·legi, tot i que les normes, en aquest sentit són claríssimes, el director de secundària va decidir que per refredar el conflicte i donat que només restaven dues classes per fer (Llengua i Filosofia), suspendre-les i que els alumnes podien anar-se'n a casa.

Docents del centre han confirmat a dBalears que no hi ha hagut expulsions i que cal tenir en compte que el procés d'expulsió d'un alumne requereix l'elaboració d'un informe i un procediment que no és el que es va seguir divendres.