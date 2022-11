El Parlament demana «combatre les veus que neguen la violència masclista»

El Parlament ha demanat aquest divendres «combatre les veus que neguen la violència masclista» i ha encès 38 espelmes per les dones assassinades a mans de les seves parelles o exparelles enguany a l'Estat espanyol.

En un acte de commemoració pel Dia Internacional per l'Erradicació de la Violència contra les Dones, tots els grups parlamentaris, a excepció de l'extrema dreta, Vox, han llegit un manifest on han reafirmat el seu compromís de col·laborar per a «acabar amb aquesta xacra i combatre els discursos que neguen la violència de gènere».

La commemoració ha començat amb el discurs del president del Parlament, Vicenç Tomàs, on ha recordat que des del 2003 han estat assassinades 41 dones per violència masclista i tres menors per violència vicària a les Balears.