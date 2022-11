El Tribunal Suprem espanyol ha confirmat que el Consell de Mallorca haurà de protegir el monòlit de la Feixina, segons ha informat Diario de Mallorca aquest dijous.

El Suprem ha inadmès el recurs que va presentar l'associació Memòria de Mallorca contra la sentència que obligava a protegir el monument.

Així, el Consell de Mallorca tendrà un termini de dos mesos per a protegir el monòlit.

«Els tribunals, com no podia ser d’altra manera, apliquen la Llei. Són massa anys de pèrdua de temps, des d’aquell llunyà 12 de juliol de 2017, en què la Ponència Tècnica, per majoria, en el Consell de Mallorca, ja havia votat a favor de la protecció del monument de la Feixina, vetant així la seva destrucció», remarca l'Associació per a la Revitalització dels Centres Antics (ARCA).

L'Associació es reafirma en els valors culturals del monument de Franscesc Roca i Simó, «un arquitecte que el va dissenyar (en temps difícils i d’horror) posant però una fita de bona arquitectura que, com hem demostrat durant aquests 7 anys, és reconeguda pels palmesans, ja que la ciutadania no ha entès ni comparteix la proposta d’alguna part de destruir-lo».

Per altra banda, l'associació Memòria de Mallorca remarca que és «del tot intolerable que un monument feixista, inaugurat pel mateix dictador Francisco Franco, estigui encara dret a un espai públic, però encara ho és més quan els tribunals de justícia decideixin protegir-lo».

A més, continuen ferms en aquesta reivindicació i afirmen que «emprendran les accions legals pertinents per a eliminar la simbologia franquista dels nostres carrers i places, així com també la nostra ferma voluntat de continuar lluitant pel dret a la veritat, a la justícia i a la reparació i per la memòria i drets de les víctimes del franquisme».