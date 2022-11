El Consell de Mallorca aprova inicialment els pressuposts per al 2023

El ple del Consell de Mallorca ha aprovat els pressupostos per al 2023, per import de 605,8 milions d'euros, amb els vots favorables dels grups de govern i amb l'abstenció d'El Pi, que ha vist acceptat el paquet de 17 esmenes que havia proposat. La resta de grups de l'oposició, les esmenes dels quals han estat rebutjades, hi han votat en contra. L'aprovació inicial dels Pressupostos 2023 del Consell de Mallorca obre ara un període d'exposició pública que culminarà amb la proposta d'aprovació definitiva dels comptes de 2023, en un ple extraordinari que se celebrarà dins la darrera quinzena de desembre.

Aquest dimecres, la presidenta Catalina Cladera ha destacat que el de 2023 serà «el quart pressupost de progrés aprovat aquesta legislatura dins del termini i en la forma escaient». El pressupost representa un increment del 16,6% respecte a la quantitat inicial de 2022, la qual cosa suposa que per primera vegada el Consell de Mallorca superarà els 600 milions d'euros de pressupost inicial, en termes consolidats, a causa de l'increment de la transferència del Govern. A més, no es preveu recórrer a l'endeutament, per primera vegada en les darreres dues dècades, com a mecanisme de finançament.

El Consell preveu una partida global de 17 milions d'euros en 2023 per a finançar un paquet de tretze mesures d'escut social a Mallorca, que formen part del 60% del total pressupost destinat polítiques socials. Dins aquesta partida, que ascendeix als 346,6 milions d'euros (amb un increment del 14% sobre l'any anterior), s'hi inclouen els fons destinats a l'Institut Mallorquí d'Afers Socials.

En el camp de les polítiques econòmiques, s'incrementen un 29,2%, amb una quantitat global de 163 milions. El Consell ha destacat la inversió en xarxa viària, amb 84,4 milions, a més dels 16,1 milions del servei d'Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV). També han ressaltat les aportacions de 14 milions d'euros a polítiques turístiques, amb un increment de 2 milions d'euros sobre 2022 per a dotar noves places d'inspecció. La transferència en matèria de cultura s'incrementa en un 4,1%, fins als 27,9 milions; les polítiques mediambientals pugen en un 11,1% respecte al pressupost de 2022, amb 51,6 milions de dotació.

Per a polítiques municipalistes es preveu una despesa territorialitzada de 63,9 milions d'euros, entre les inversions socials, el PAESC, el Pla d'Inversions d'Interès Municipal, el Pla de xarxes d'aigua municipals, i el d'Instal·lacions esportives, entre altres actuacions. El capítol de personal, per la seva banda, inclou l'augment salarial del 2,5%, i la consolidació dels increments pactats per a enguany, així com la regularització de l'interinatge amb la convocatòria de 1.309 places de funcionari.