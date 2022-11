La nova barca del Consell de Mallorca cerca nom

El departament de Sostenibilitat i Medi Ambient llança un nou concurs per a triar el nom de la nova barca que ha estat construïda pels mestres d’aixa del Consell de Mallorca. El gussi és una barca petita per pescar. Té la mateixa forma a proa i a popa, i això li permet remar en les dues direccions amb facilitat. La construcció d’aquesta barca ha estat possible gràcies a les plantilles del mestre Antoni Llonch.

Es convida tothom a suggerir un nom que capti l’essència i esperit d’aquesta nova barca. Es poden proposar noms dintre d’aquestes categories: illots, aus marines, plantes aquàtiques, fauna marina, topònims mallorquins, noms de vents, etc. El nom seleccionat serà imprès al costat de la barca.

Les propostes han de ser presentades abans del 4 de desembre a través d’aquest formulari en línia. Les explicacions han de ser breus i concises, amb un màxim de 500 caràcters per a descriure la proposta. Després de triar els millors noms, hi haurà una segona ronda per a compartir els noms preseleccionats i que aquests puguin ser votats per a finalment triar el nom guanyador entre tots.

Es pot participar aquí.