El Parc Natural de Mondragó celebra el 30è aniversari lluitant per la preservació del medi ambient

El conseller de Medi Ambient i Territori, Miquel Mir, ha participat, aquest dissabte, en la commemoració del 30 aniversari de la declaració del Parc Natural de Mondragó. Acompanyat del director d'Espais Naturals, Llorenç Mas, i el personal del parc, ha col·laborat en l'alliberació d'una cinquantena de tortugues de terra i un esparver s'han recuperat al Consorci de Recuperació de Fauna de les Illes Balears (COFIB).

A més, també han tornat a la mar dues tortugues marines després de recuperar-se al PalmaAquàrium. Aquests dos exemplars, marcats amb transmissor, formen part d'un programa de seguiment de tortugues 'caretta caretta' amputades desenvolupat per l'Oceanogràfic de València amb fons de la Fundación Biodiversidad.

Durant tot el matí, el parc ha oferit activitats relacionades amb el patrimoni i els valors naturals del parc, com el coneixement dels fòssils, els animals i les plantes que habiten el parc, així com l'empremta que ha deixat l'activitat del contraban a les contrades de la zona. A les sis activitats programades hi han participat una vuitantena de persones.

Mir ha agraït al personal que ha fet feina durant tots aquests anys en la conservació del parc i ha recordat que «la recent aprovació del Pla d'Ordenació de Recursos Naturals de Mondragó ha permès obtenir una normativa actualitzada que consolida els valors naturals, paisatgístics i culturals del parc alhora que garanteix el manteniment dels hàbitats protegits sota la figura de la Xarxa Natura 2000».

Per la seva part, Mas ha felicitat les persones que hi treballen per la seva implicació en la gestió del parc, ja que «aquestes prop de 800 hectàrees són una de les zones més ben conservades del migjorn de Mallorca. De fet, va ser un dels motius, juntament amb la gran riquesa d'ecosistemes i biodiversitat, que en motivaren la declaració l'any 1992».

La commemoració del 30è aniversari va començar fa tot just un any amb una campanya de reforestacions a l'anomenat «bosc dels 30 anys» que ha comptat amb la participació voluntària de centres escolars.

La direcció del Parc Natural va organitzar un concurs de dibuix amb la col·laboració de tots els centres escolars del terme de Santanyí, amb l'objectiu de triar un cartell que fos la imatge de la commemoració del 30è aniversari.