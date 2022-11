La Setmana de la Ciència arriba a la UIB

La Universitat de les Illes Balears, mitjançant la Unitat de Divulgació i Cultura Científica, ha organitzat un programa d’activitats amb motiu de la Setmana de la Ciència, un esdeveniment anual que es fa durant el mes de novembre amb l’objectiu de fomentar la participació ciutadana en qüestions relacionades amb la ciència i la tecnologia, apropar a la societat la cultura científica i mostrar els avenços científics priincipals i les innovacions actuals en diversos camps.

'Jo berén ciència'

El programa de la Setmana de la Ciència a la UIB inclou, entre d’altres, l’activitat 'Jo berén ciència', que tendrà lloc del dilluns 21 de novembre al divendres 25 de novembre de 2022, cada dia a partir de les 10 hores a la cafeteria de Son Lledó.

Amb una durada aproximada prevista de 40 minuts, l’activitat està enfocada com una xerrada interactiva impartida per diversos investigadors i investigadores de la UIB, adreçada tant a la comunitat universitària com al públic general interessat en la divulgació científica, amb la particularitat que l’activitat es farà mentre els assistents berenen i, si ho volen, fan preguntes als investigadors.

Dilluns 21 de novembre: « Berenam cinema per a la fi del món» , amb Katarzyna Paszkiewicz i Andrea Ruthven, professores del Departament de Filologia Anglesa de la UIB i investigadores del projecte de recerca Cinema i Medi Ambient: Ecologies afectives a l'antropocè.

Dimarts 22 de novembre: « Ets un fals prim?» , amb Carmen García Ruano, investigadora predoctoral del Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut de la UIB.

Dimecres 23 de novembre: « Som el que menjam, però sabem el que berenam?» , amb Cristina Reche, investigadora predoctoral del Departament de Química de la UIB.

Dijous 24 de novembre: « Berenar antizoonòtic» , amb Claudia Paredes, professora del Departament de Biologia de la UIB i investigadora del grup de recerca de Zoologia Aplicada i de la Conservació (ZAP) de la UIB.

Divendres 25 de novembre: « Si al teu fill/a li costa parlar, això t'interessa» , amb Daniel Adrover i Eva Aguilar, professors del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació de la UIB i investigadors del grup de recerca en Desenvolupament, Educació i Llenguatge (I+DEL) de la UIB.

La inscripció als berenars científics és gratuïta i es pot fer mitjançant aquest formulari, operatiu del 14 al 25 de novembre al web de la Unitat de Divulgació i Cultura Científica. La capacitat prevista per a cada sessió del berenar científic és d'unes 25 persones. Tots els assistents rebran un petit obsequi recordatori.

Altres activitats relacionades amb la Setmana de la Ciència:

El 15 de novembre tindrà lloc la conferència «Quimifòbia i desenvolupament sostenible», que impartirà el doctor José Miguel Mulet, catedràtic del Departament de Biotecnologia a la Universitat Politècnica de València i director del Màster en Biotecnologia Molecular i Cel·lular de Plantes. És autor de la secció «Ciencia sin ficción» a El País Semanal i del bloc «Tomates con genes».

Serà a les 12 hores a la sala d’actes de l’edifici Gaspar Melchor de Jovellanos. També s’emetrà en línia a través del canal de la UIB a YouTube. Aquesta activitat forma part del cicle de conferències Sostenibilitat amb Q de Química que organitza el Departament de Química de la UIB amb el suport de la Direcció General de Política Universitària i Recerca.

El dijous 24 de novembre tindrà lloc la conferència «Ciència i Universitat», que impartirà el doctor Salvador Barberà, catedràtic de Fonaments de l’Anàlisi Econòmica de la Universitat Autònoma de Barcelona i Premi Rey Juan Carlos I d’Economia (2008) i Premi Nacional d’Investigació Pascual Madoz (2010). També va ser secretari general de Política Científica i Tecnològica del Govern d’Espanya (2004-2006).

Serà a les 18 hores a l’Aula de Graus de Dret de l’edifici Gaspar M. de Jovellanos del campus de la UIB. Aquesta activitat l’organitza la Facultat d’Economia i Empresa.

XVII Trobada d’Història de la Ciència i de la Tècnica

Del 17 al 19 de novembre es farà a Palma la XVII Trobada d’Història de la Ciència i de la Tècnica, organitzada conjuntament per la Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica i la UIB. Aquesta reunió científica general organitzada cada dos anys té per objectiu acollir els treballs de recerca i les activitats que duen a terme els seus socis, així com els treballs d’història de la ciència, de la medicina i de la tècnica que s’hi vulguin presentar.