Proposen que la futura Llei de la Serra limiti les proves esportives de motor per tal de preservar la Tramuntana

Una passa més cap a la preservació de l’entorn i per reduir emissions contaminants. Els departaments de Mobilitat i Infraestructures i de Territori han anunciat avui que pretenen incloure en la futura Llei de la Serra limitar el nombre de proves esportives de motor. Una mesura que els consellers d’aquests departaments, Iván Sevillano i Maria Antònia Garcías, respectivament, han traslladat en el transcurs d'una reunió mantinguda amb els batles i batllesses de Mallorca, així com representants de les federacions esportives de Mallorca i entitats com Tramuntana XXI.

A la reunió que ha tengut lloc a l'auditori del Parc Bit de Palma, els representants dels ajuntaments han expressat la seva opinió i han valorat de manera positiva aquest anunci que serà, segons han coincidit de manera majoritària, ben rebut pels veïns dels municipis de la Serra que des de fa anys es queixen dels renous i dels inconvenients de la celebració d’aquestes proves, que els impedeixen fer el seu dia a dia amb normalitat. També les entitats ecologistes han aplaudit una mesura que han qualificat de necessària i valenta.

El conseller de Mobilitat i Infraestructures, Iván Sevillano, ha afirmat que «des de principi de legislatura, feim feina per reduir els comportaments incívics en l’àmbit de la Serra que només perjudiquen el benestar dels residents i el medi ambient d'una àrea tan sensible. Ara, amb aquesta proposta legislativa, la qual esperem que compti amb el suport majoritari dels diferents partits polítics, volem ordenar i posar límits al nombre de proves de motor que es desenvolupin en les carreteres de la Serra. Es tracta d’una mesura valenta però molt necessària per continuar protegint aquest emblemàtic entorn i la qualitat de vida dels veïns i veïnes».

Per la seva banda, la consellera de Territori, Maria Antònia Garcías, ha assenyalat que tal com s'ha fet amb el procés participatiu per a elaborar la llei Serra, l'objectiu de la reunió d'avui és escoltar i recollir el parer dels agents implicats. «La voluntat del Consell és Incloure un article a la llei serra de Tramuntana per establir uns límits a les proves de motor a la Serra. Uns límits consensuats amb la finalitat de preservar aquest territori Patrimoni de la Humanitat lliure de renou i incivisme».

Per al pròxim 2023 hi ha programades 23 proves de motor, de les quals, 16 requereixen autorització per part de Carreteres, mentre que 7 són autoritzades directament pels ajuntaments implicats. D’aquestes 23 proves, 14 transcorren per la Serra de Tramuntana.

Fins que la proposta legislativa que el Consell de Mallorca elevarà al Parlament no sigui aprovada per aquest, es continuarà amb el calendari de proves esportives aprovat recentment. Aquest s’haurà d’adaptar al text de la llei.