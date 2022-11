El Govern aportarà 102 milions d’euros a la UIB, la xifra més elevada de la història

L’aportació pressupostària per a l’any 2023 a la Universitat de les Illes Balears (UIB) prevista per la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura en l’Avantprojecte de llei de pressuposts incrementa en 15,9 milions d’euros (18,4 %) la quantitat pressupostada l’any 2022, fins a arribar a la xifra històrica de 102,4 milions d’euros.

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha presentat aquesta proposta, que ara haurà de ser aprovada pel Parlament, a la comunitat universitària, acompanyada pel rector de la UIB, Jaume Carot; la gerent de la Universitat, Consolación Hernández, i el conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura, Miquel Company.

Es tracta d’un augment, tant en termes de transferència directa com de les partides específiques lligades a projectes, que consolida un ritme de creixement sostingut des de l’any 2015 del finançament del Govern a la UIB, que ha passat de 57,3 milions d’euros de fa vuit anys als actuals 102,4, un 78 % més.

Entre les actuacions previstes dins l’Avantprojecte de llei de pressuposts, el conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura, Miquel Company ha destacat els més de 7 milions d’euros destinats a complements retributius de personal docent i investigador (+22 % respecte al 2022), la transferència de 3,4 milions corresponents al conveni de finançament dels estudis del grau de Medicina, l’augment de places del grau d’Infermeria, finançat amb 552.266 €, així com el pagament d’1,17 milions d’euros per finançar les obres de l’edifici Gaspar Melchor de Jovellanos.

Altres partides importants previstes són la de 682.000 € per implantar el primer curs d’enginyeria informàtica a Menorca, 500.000 € per consolidar la baixada de preus de matrícules que es va escometre l’any 2022 i els 230.000 € per a formació del professorat en el marc per millorar la competitivitat de la UIB.

A més, el conseller ha valorat altres vies extraordinàries d’aportació econòmica a la UIB, com l’Impost de Turisme Sostenible, que aportarà més de 13 milions d’euros per a la construcció d’una nova seu per a la Facultat de Ciències, i el programa de fons europeus Next Generation, que subvencionarà amb 3,4 milions les intervencions per a la millora energètica dels edificis Mateu Orfila i Ramon Llull.