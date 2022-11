El nou refugi del Galatzó disposa de 50 places repartides en 12 dormitoris i està adaptat per persones amb mobilitat reduïda

El batle de Calvià, Alfonso Rodríguez acompanyat de la presidenta del Consell de Mallorca Catalina Cladera i la vicepresidenta i consellera de Sostenibilitat i Medi Ambient, Aurora Ribot i de la presidenta del Govern, Francina Armengol, han inaugurat aquest dilluns el refugi nou de Galatzó a la finca pública del mateix nom.

El refugi disposa de 50 places repartides en 12 habitacions i és el resultat del projecte de reforma de l’antic edifici Ses Porqueres de Galatzó per tal d’adequar-lo com a refugi de muntanya. El pressupost del projecte arriba als prop de dos milions d’euros dels quals 1.410.000 euros, provenen de l’impost de turisme sostenible i les obres han estat a càrrec de l’empresa Obras y Promociones Comas SA.

L'edifici compta amb una superfície útil construïda és de 1.110,98 m², això el converteix en el refugi per a senderisme més gran de les Illes Balears. A banda de les habitacions, banys i dutxes, les noves instal·lacions també compten amb cuina, menjador per als usuaris, un habitatge pels guardes i una sala multifuncional per a la realització d'activitats culturals i educatives.

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha reivindicat la importància de l'impost de turisme sostenible, «que tant es va criticar i que ara ningú qüestiona», per fer que «els beneficis que suposa l'arribada de turistes a les Illes Balears es destinin a compensar les externalitats negatives que també genera». Armengol també ha recordat que, des de la posada en marxa de l'impost el 2016, «s'han recaptat i invertit més de 400 milions d'euros destinats a projectes mediambientals, de sostenibilitat, patrimonials o de diversificació econòmica» i ha defensat la col·laboració interinstitucional que ha fet possible que molts d'aquests projectes es fessin realitat.

«Estam tots d'enhorabona, Calvià i tot Mallorca, i tenim moltes ganes de convidar la ciutadania a gaudir d'aquest nou refugi, dels valors de la finca de Galatzó i de la Serra de Tramuntana, perquè és un exemple d'equipament públic que recupera patrimoni, amplia l'oferta d'oci saludable i senderista, i apropa la natura a residents i visitants» ha expressat Cladera, qui ha destacat l'entesa institucional i voluntat política que representa la posada en marxa del nou refugi del Consell.

La consellera de Sostenibilitat i Medi Ambient, Aurora Ribot, ha agraït a totes les persones i autoritats que han vengut a conèixer el nou refugi i ha assegurat que «aquest és un exemple del que ha de ser un projecte ITS. Serveis pels ciutadans, per poder fer oci sostenible». «Son moltes les persones, que no han viscut mai una nit a la muntanya, que no han vist un cel estrellat. Creiem que quan ho experimentes per primera vegada ja no tornes a ser el mateix. I per enfrontar els reptes que tenim per davant necessita’m una societat amb aquesta sensibilitat», ha afegit Ribot.

El batle de Calvià, Alfonso Rodríguez, ha celebrat que s’hagi fet realitat un projecte il·lusionant fruit de la col·laboració entre les diferents administracions, Ajuntament, Consell de Mallorca i Govern de les Illes Balears, que en els darrers anys han treballat estretament per a posar-lo en marxa. Rodríguez ha assenyalat que «el Refugi donarà un valor afegit a la finca pública municipal que està experimentant una intensa activitat de recuperació d’elements tradicionals com l’antiga vaqueria, les marjades agrícoles d’olivar, el molí i el sistema hidràulic, entre d’altres, i la gran tasca que està fent Amadip Esment amb la gestió agropecuària de la finca».

A la visita inaugural d’avui també hi han assistit la Directora general de Turisme del Govern de les Illes Balears, Rosana Murillo, la directora insular de Medi Ambient, Inmaculada Férriz, el regidor de Medi Ambient, Transició Ecològica i Memòria Democràtica de Calvià, Rafel Sedano, i la tinenta de batle de Participació, Joventut, Medi Ambient i Memòria Democràtica de Calvià, Marga Plomer, consellers de la Corporació, grups de l'oposició, el president i el vicepresident de la Federació Balear de Muntanyisme i Escalada, associacions i clubs de senderisme, etc.

Refugis del Consell de Mallorca

La finca de Galatzó, adquirida per l’Ajuntament de Calvià l’any 2006, té un gran valor cultural, històric i natural. Per la finca passa la Ruta de Pedra en Sec en la variant que parteix des Capdellà, concretament l’etapa de Galatzó fins al refugi de sa Coma d’en Vidal.

El refugi de Galatzó es el setè refugi que el Consell de Mallorca gestiona de forma directa. Els altres refugis son: el refugi sa Coma d’en Vidal (Estellencs), el refugi de Can Boi (Deià), el refugi de Muleta (Port de Sóller), el Refugi de Tossals Verds (Escorca), el refugi de Son Amer (Escorca).

Els serveis, preus i horaris del refugi són els mateixos que la resta de refugis que gestiona el Consell de Mallorca: dormitori col·lectiu (amb servei de dutxa) 14 €, dormitori col·lectiu fins a 16 anys, 9 €.