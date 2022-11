El GOB Mallorca organitza una trobada per a planejar el 50è aniversari de l'entitat

El GOB Mallorca ja prepara la celebració del 50è aniversari de l'entitat. El 2023 farà 50 anys que els ecologistes fan feina per la millora i conservació de les condicions mediambientals de les Mallorca per tal d’aconseguir un entorn de sostenibilitat ecològica i social.

«Aquesta fita ha estat possible gràcies a tots els socis, voluntaris i totes les persones que han passat per aquí», apunta el GOB. Per això, animen la ciutadania a preparar aquest aniversari conjuntament.

«Convidam a tothom el proper dilluns, 21 de novembre, a les 19.30 h al nostre local per fer una pluja d'idees i veure com podem celebrar aquest festeig ecologista!», han apuntat.