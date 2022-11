El Patronat Obrer celebra la seva festa: una entitat que fa feina per la cohesió social, la integració i l'equitat

La Fundació del Patronat Obrer, una entitat molt involucrada socialment amb Palma i que desenvolupa diferents projectes socials, ha celebrat aquest diumenge la seva festa, que ha reunit centenars de persones a les instal·lacions esportives de l'entitat. Durant la festa s'han presentat els 15 equips de futbol de Patronat Obrer.

La consellera d'Afers Socials i Esports, que ha assistit a l'acte, s'hi ha referit com una «institució importantíssima per a la nostra Comunitat i per a Mallorca. Fa més de 100 anys que està present a la ciutat de Palma, fent feina per la cohesió social, per la integració i per l'equitat. És una de les entitats referents a la nostra comunitat autònoma i a més tenen projectes de futur. No només presumeixen del passat, sinó que estan innovant contínuament i tenen un projecte de futur per participar en aquesta societat més cohesionada».

La consellera també ha reconegut que en «una societat que cada vegada tendeix més a l'individualisme, que hi hagi espais com aquest que promoguin la comunitat i la cohesió és cabdal».