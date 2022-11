El Govern recomana als investigadors en biodiversitat que presentin la documentació dels projectes en castellà

Els investigadors de la Universitat de les Illes Balears han rebut un avís en els quals se'ls recomana emprar el castellà per a emplenar els documents referents a la convocatòria de projectes de biodiversitat emmarcats dins els plans complementaris.

En un correu enviat aquest divendres per l'Oficina de Suport a la Recerca de la UIB a tot el personal docent investigador (PDI) s'hi inclou una nota en la que hi diu: «Important: en relació a l'idioma en el que s'han de presentar els documents de sol·licitud us informam que, feta la consulta a la Direcció General de Política Universitària i Recerca, i donat que l'avaluació la pot fer una agència de fora del territori de parla catalana, un recomanam que empleneu els documents en castellà (per tal d'evitar possibles requeriments de traducció de documentació en castellà a posteriori)».

Una vegada més, idò, els d'aquí s'han d'adaptar als de fora que no estan preparats per avaluar els d'aquí... per recomanació del Govern d'aquí.