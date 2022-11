Reclamen finançament per al Parc Arqueològic de Closos de Can Gaià, «un projecte més que necessari per Felanitx»

El Govern ha exclòs el Parc Arqueològic de Closos de Can Gaià de les diverses inversions que es realitzaran en el proper exercici amb el pressupost extret de l’Impost de Turisme Sostenible (ITS).

Projecte Closos, els Amics dels Closos de Can Gaià i la Plataforma Salvem Portocolom han convocat durant aquest dissabte matí, una jornada de protesta per expressar el seu malestar per la decisió de la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura.

Més de cent persones han participat amb indignació a l'acte per reclamar al Govern «el finançament pel Parc Arqueològic dels Closos de Can Gaià amb l’Impost de Turisme Sostenible, que de nou ha quedat exclòs del proper exercici».

«Avui hem reclamat el finançament penjant missatges o lemes en trossos de tela que hem penjat pels arbres, també hem pintat amb pintures efímeres les restes del poblat que foren arrasades per la construcció de l’actual carretera» han explicat els organitzadors, que també han dit que «un cop més, hem demostrat que aquest és un projecte més que necessari per Felanitx i recordam que anteriorment gairebé unes mil persones i quaranta entitats també han donat el seu suport al projecte».

Cal recordar que rl Govern destinà, l’any 2018, 1.200.000 euros de l’ITS a la creació del parc arqueològic. El projecte promou la millora en l’adequació en el jaciment, la creació d’un centre d’interpretació i la construcció d’una naveta a escala real per crear una experiència immersiva i vivencial al visitant.

L’any 2020 aquest fons es retirà per fer front a les conseqüències econòmiques que podia dur la nova pandèmia, però després que el Govern usàs partides pressupostàries per sufragar un esdeveniment musical privat, l’equip d’arqueòlegs de Projecte Closos, l’associació Amics dels Closos de Can Gaià i la Plataforma Salvem Portocolom varen iniciar una campanya social per reactivar el projecte del parc arqueològic.