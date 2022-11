Sobiranistes d'arreu d'Europa celebren unes jornades a Palma per desenvolupar una estratègia conjunta per les illes europees

«Les illes europees tenen unes particularitats que causen un desequilibri amb la resta del territori. Per això, la Unió Europea ha de ser capaç de tractar les seves necessitats d'una manera especial i combatre les desigualtats territorials». Amb aquestes paraules ha explicat la presidenta de l'Aliança Lliure Europea (ALE), Lorena López de Lacalle, l'objectiu de les jornades 'Cap a una estratègia europea insular', que se celebra aquest cap de setmana a l'Estudi General Lul·lià de Palma.

L'acte, organitzat per l'ALE, el partit europeu del qual MÉS per Mallorca i Més per Menorca són membres, la Fundació Coppieters i la Fundació Darder-Mascaró comptarà amb la participació d'importants representants de diferents illes d'arreu d'Europa. S'hi debatrà sobre la condició d'insularitat, els desafiaments econòmics i ambientals causats pel turisme, i la possibilitat d'establir un estatus europeu insular per donar a les illes un tractament adequat a les seves necessitats.

«Les eleccions europees del 2024 seran claus», ha afirmat l'eurodiputat i secretari general de l'ALE, Jordi Solé. «Serà necessari que la veu de l'ALE sigui forta per defensar amb més veu que mai les reivindicacions de les illes des del sobiranisme», ha explicat.

Les jornades han donat el tret de sortida aquest dissabte dematí, amb una roda de premsa a l'Estudi General Lul·lià que ha comptat amb la representació de tots els partits col·laboradors. «Aquests fòrums i col·laboracions són elements cabdals perquè les illes tinguem més força», ha explicat el coordinador de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia. «Les illes tenim un pes important dins la UE, som més de 20 milions d'habitants, però també tenim un pes relatiu, ja que som territoris petits i perifèrics», ha afegit. «Ens hem d'unir per ser capaços de fer pressió davant l'Estat i la UE. No volem ser territoris on l'economia es basi sobretot en el turisme i el sector serveis. Per corregir això, necessitem aconseguir incorporar l'eix insular a les polítiques europees», ha conclòs Apesteguia.

El Coordinador de Més per Menorca, Miquel Àngel Maria, hi ha coincidit: «Als Tractats de Lisboa de la UE es va incorporar per primer cop el fet insular com a factor de desequilibri. Però no tenim solucions». En aquest sentit, Maria ha remarca la necessitat de teixir sinergies amb altres partits polítics sobiranistes de territoris insulars. «Per a nosaltres és especialment interessant, per exemple, les solucions plantejades per Còrsega. Allà hi van aprovar la creació d'un estatus especial per a residents de l'illa amb el qual volien regular, per exemple, la compravenda d'habitatge i de segones residències», ha explicat. «Els partits centrals francesos ho van aturar, però per nosaltres aquesta proposta és una solució molt interessant», ha afegit.

Els coordinadors de les dues formacions sobiranistes han agraït l'interès dels representants del partit europeu per a proposar millores per a les illes. Durant les jornades, l'eurodiputat i secretari general de l'ALE, Jordi Solé, presentarà també l'estudi 'Avaluació de l'impacte de les polítiques europees a les illes mediterrànies', encarregat pel grup parlamentari de l'ALE al Parlament Europeu i realitzat pel professor titular de la Universitat de les Illes Balears, Joan David Janer Torrens, que també participarà en la presentació. Aquest estudi va ser un compromís acordat per Jordi Solé amb els representants polítics de Mallorca i Menorca en una visita que es va dur a terme a les illes el passat mes de febrer. «Agraïm a l'ALE el compliment dels acords», ha afirmat Miquel Àngel Maria, satisfet dels resultats de la col·laboració entre les diferents entitats.



Eleccions europees de 2024

L'ALE és un partit europeu format per 43 partits d'arreu d'Europa. Està present en fins a 19 estats membres de la UE. Actualment, compta amb 9 eurodiputats al Parlament Europeu que, entre d'altres, són la porta d'entrada de les reivindicacions de tots els partits membres a les institucions europees. «Som l'únic partit polític europeu que defensa el dret a decidir dels pobles i de les persones per a un present i un futur més sostenible, igualitari i just», ha afirmat la presidenta de l'ALE, López de Lacalle. «A nivell d'illes, tenim partits per tot arreu. Al nord, som presents a les Illes Åland, situades entre Suècia i Finlàndia, que formen part de l'Estat finès, o a Frísia. També al Mediterrani tenim un gran abast, amb representants a illes com Còrsega o Sicília. Això fa que puguem treballar en comú les diferents problemàtiques que afecten les illes per la seva situació insular», ha conclòs.

Per part seva, Jordi Solé ha posat el focus en les pròximes eleccions europees, que seran el 2024, on l'ALE tindrà l'oportunitat de fer créixer la veu sobiranista dins les institucions europees. «Serà necessari que la veu de l'ALE sigui forta per defensar amb més veu que mai les reivindicacions de les illes des del sobiranisme», ha assegurat l'eurodiputat.