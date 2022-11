L'Impost de Turisme Sostenible propicia la posada en marxa del programa d'educació ambiental del Parc Natural d'Es Trenc

El Parc natural marítim-terrestre Es Trenc-Salobrar de Campos ha iniciat, aquest mes de novembre, un programa d'activitats d'educació i interpretació ambiental adreçades a la comunitat educativa per donar a conèixer els valors naturals i patrimonials del Parc.

Tal com ha informat el govern aquest dissabte, per aquest curs escolar, l'oferta pedagògica compta amb diferents propostes didàctiques perquè els alumnes assumeixin coneixements sobre la geografia, sistemes naturals i poblament humà que els envolta. «El Parc disposa d'una gran riquesa ecològica, natural i paisatgística. En el sistema platja-duna coexisteixen nombrosos hàbitats que inclouen praderies de posidònia, el salobrar, boscos de pins i savines, així com camps de conreu i explotacions ramaderes», han recordat.

L'objectiu d'aquesta oferta educativa és «evitar comportaments perjudicials per a l'entorn i corregir problemes ambientals en la relació de les persones amb el territori». Per tal d'aprofundir l'aprenentatge, les activitats van precedides per una visita prèvia que realitza el personal del parc al centre educatiu abans de desenvolupar l'itinerari interpretatiu, la qual cosa serveix per introduir els alumnes en la descoberta del Parc i concretar amb els mestres i professors els objectius i continguts curriculars de la sortida.

Els itineraris i tallers s'ofereixen de dilluns a divendres i estan adreçades a alumnes que cursen des d'educació infantil fins al batxillerat. Aquesta oferta està emmarcada en el programa d'interpretació i educació ambiental de l'àrea d'ús públic del Programa Anual d'Execució del Parc natural marítim-terrestre Es Trenc-Salobrar de Campos. Aquestes activitats es financen amb el Fons per a l'Impuls del Turisme Sostenible a través del projecte 'Recuperació d'hàbitats i d'ordenació de l'ús públic del Parc Natural Marítim-terrestre Es Trenc – Salobrar de Campos'.