Dos projectes de salut mental de la UIB obtenen finançament de La Marató de TV3

La Fundació La Marató de TV3 ha concedit finançament a dos projectes de recerca en l’àmbit de la salut mental liderats per investigadors del grup de recerca en Trastorns Mentals d’Alta Prevalença (TRAMAP) de l’Institut Universitari d’Investigació en Ciències de la Salut (IUNICS) de la Universitat de les Illes Balears (UIB).

En ambdós casos, els projectes estan relacionats amb la síndrome de post cures intensives, un conjunt de problemes de salut mental i alteracions cognitives i físiques que poden afectar la funcionalitat i la qualitat de vida dels pacients crítics atesos a les unitats de cures intensives.

A les unitats de cures intensives s’atenen pacients crítics inestables en risc de mort. Juntament amb l’estrès físic associat a la malaltia crítica i les intervencions mèdiques (p. ex., ventilació mecànica), hi ha factors fisiològics (p. ex., delírium) i psicosocials (p. ex., aïllament, incapacitat per comunicar-se degut a intubació o traqueotomia) que afecten negativament la seva comoditat i benestar durant l’ingrés. Les UCI són, per tant, un entorn potencialment hostil per a pacients mentalment vulnerables.

Més enllà de l’impacte emocional, alguns dels pacients atesos a les UCI acaben desenvolupant problemes de salut mental i alteracions cognitives i físiques, que es coneixen com a síndrome post cures intensives (PICS, per les seves sigles en anglès). Alguns dels símptomes experimentats, com ara l’estrès posttraumàtic, la depressió, l’ansietat i el deteriorament cognitiu, es poden cronificar i tenen un impacte en la qualitat de vida dels pacients i els seus familiars.

Una eina digital per al maneig de les seqüeles

El projecte 'Implementació d’una eina digital per al seguiment telemàtic i el maneig de les seqüeles emocionals i cognitives relacionades amb la síndrome post cures intensives: impacte en la funcionalitat i qualitat de vida', del qual són investigadors principals el doctor Miquel Roca i la doctora Margalida Gili, investigadors del grup de recerca TRAMAP, ha aconseguit 299.772 euros.

Aquest projecte es fa en col·laboració amb els departaments de Medicina Interna, Cures Intensives i Psiquiatria de l’Hospital Universitari Son Espases, i l’Institut d’Investigació i Innovació Parc Taulí (I3PT) de Sabadell.

L’objectiu del projecte és optimitzar, implementar i avaluar l’impacte en la qualitat de vida de la plataforma digital APPICS (APPlication for PICS), dissenyada per al seguiment i maneig de les seqüeles de salut mental de la PICS en els supervivents d’UCI i els seus familiars, durant el primer any de recuperació. S’espera que els malalts crítics en el programa APPICS mostraran millors nivells de funcionalitat i qualitat de vida, així com una millora en les alteracions psicològiques durant els 12 primers mesos d’alta de l’UCI.

Una teràpia digital per a prevenir la síndrome post cures intensives

S’han proposat múltiples intervencions per mitigar el cost mèdic, econòmic i social de la PICS, però les estratègies centrades en la prevenció són escasses, retarden l’inici del tractament i n’augmenten el risc de cronificació.

Davant aquesta situació, l’objectiu del projecte 'Efectivitat i seguretat de l’eina tecnològica EPPICS per a l’estimulació cognitiva i el suport emocional del pacient crític: un assaig clínic controlat aleatoritzat' és dur a terme un assaig clínic per provar l’eficàcia i seguretat de l’eina tecnològica EPPICS (Early Prevention of PICS), una teràpia digital cognitiva i emocional primerenca basada en tècniques de realitat virtual no immersives per a pacients crítics.

Aquest segon projecte ha obtengut 200.000 euros de la Fundació La Marató de TV3. El projecte el lidera el doctor Guillem Navarra Ventura, neuropsicòleg i investigador contractat del grup TRAMAP de la UIB, i es coordinarà des de l’Institut d’Investigació i Innovació Parc Taulí (I3PT).