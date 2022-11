Les Jornades de Medi Ambient arriben per primera vegada arreu de les Illes Balears

La Universitat de les Illes Balears i la Societat d’Història Natural de les Balears organitzen les VIII Jornades de Medi Ambient, que enguany arriben per primera arreu de les Illes Balears.

Les jornades es faran a Palma, al campus de la UIB, els dies 23, 24 i 25 de novembre; a Maó, a la seu de l’Institut Menorquí d’Estudis, els dies 15 i 16 de desembre; a Eivissa, a la seu de la UIB, els dies 19 i 20 de gener de 2023; i, per primera vegada, a Formentera, els dies 23 i 24 de gener de 2023.

Jornades de Medi Ambient

Les Jornades tenen l’objectiu d’oferir un espai en el qual investigadors i naturalistes de diferents àmbits puguin donar a conèixer les investigacions i línies de treball que tenen com a denominador comú les Illes Balears. D’aquesta manera, els naturalistes poden conèixer quins treballs es fan en altres camps diferents als seus.

Serviran per a exposar les troballes i investigacions naturalístiques d’aquests darrers anys, i divulgar les activitats al públic en general. També serviran d’estímul per a l’intercanvi d’experiències i per aportar informació sobre temes relacionats amb el medi ambient.

Com a novetat, es faran per primera vegada a Formentera. S’hi presentaran comunicacions de treballs elaborats els darrers anys i que es mostraran de manera presencial per primera vegada. També està programada una sortida de camp.

Les jornades es fan amb la col·laboració del Centre Oceanogràfic de Balears (IEO-CSIC), la Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat de la Conselleria de Medi Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears, Redeia, la Fundació Baleària, l’Institut Menorquí d’Estudis, el Consell Insular de Menorca, l’Agència Menorca Reserva de Biosfera, el Consell de Mallorca, el Consell Insular de Formentera, el Consell d’Eivissa i la Fundació Marilles.