El Consell de Mallorca destinarà 20.000 a la digitalització del 'Diccionari Català-Valencià-Balear'

El Ple del Consell de Mallorca ha aprovat la concessió d’una subvenció nominativa de 20.000 euros a favor de la Institució Francesc de Borja Moll. L’objecte d’aquesta subvenció és ajudar econòmicament l’entitat per digitalitzar les cèdules del Diccionari Català-Valencià-Balear i crear el cedulari al web del diccionari.

«Donar suport a aquest projecte significa donar a conèixer i fer arribar a tots els ciutadans el llegat de Mossèn Antoni M. Alcover i Francesc de Borja Moll. Per tant, és un projecte encaminat a assolir els objectius del procés de normalització lingüística. Són objectius comuns del Consell de Mallorca, a través del Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística, i de la Institució Francesc de Borja Moll el foment i la defensa de la llengua catalana arreu del territori», han explicat.

A més, el Ple del Consell també ha aprovat l’ingrés de la institució insular com a membre permanent del Patronat de la Fundació del Parc Arqueològic del Puig de sa Morisca, un fet que significa donar suport al foment i la conservació de béns arqueològics i patrimonials. D’aquesta manera, la vicepresidenta primera i consellera de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística, Bel Busquets, formarà part del patronat com a representant del Consell de Mallorca. Així mateix, la institució insular ha previst en els pressuposts per a l’any 2023 una aportació de 100.000 euros per a la Fundació del Parc Arqueològic del Puig de sa Morisca.

El jaciment del Puig de sa Morisca és un conjunt de diferents estructures situades principalment en una petita elevació muntanyosa que es troba a Santa Ponça, Calvià. Al cim de la muntanya hi ha les restes d’un talaiot circular de nou metres de diàmetre. Des de l’any 2002 es preserva com a parc arqueològic, adaptat i obert al públic.