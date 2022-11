Amplien el termini per a sol·licitar l’ajuda de 200 € per a les famílies mallorquines

L’ajut Bo per a les Famílies, una injecció econòmica directa de 200 € creada pel Consell de Mallorca a través de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) per a alleugerir l’impacte de la inflació en el preu de la cistella de la compra i en les factures de subministraments i energia, es podrà sol·licitar fins al dilluns 21 de novembre.

«No volem que ningú amb dret a demanar-la perdi l’oportunitat de comptar amb ella per problemes d’accés o de temps» ha assegurat Sofia Alonso, presidenta de l’IMAS, «són uns doblers que ajudaran a fer front a l’augment de costos i compensaran les dificultats d’arribar a final de mes, una ajuda que va molt bé en moments complicats com els que vivim».

El Bo per a les Famílies és una línia d’ajuts que compta amb un pressupost de cinc milions d’euros i té previst arribar fins a 25.000 famílies de Mallorca. De moment, des de que va començar la campanya a finals del mes d’octubre, s’han rebut més de 17.345 sol·licituds, amb una mitjana de 1.000 instàncies diàries.

Es pot demanar una única ajuda per nucli familiar. Poden ser beneficiàries les unitats familiars empadronades a Mallorca amb almanco un any d’antiguitat de residència i amb uns ingressos màxims de 40.531 euros durant l’exercici fiscal de 2021.

L’ajut de 200 euros s’ha de sol·licitar mitjançant tramitació telemàtica a través de la seu electrònica del Consell de Mallorca amb Certificat Digital, DNI-e o Cl@ve. A més, l’IMAS ha habilitat la web imasmallorca.net/boperalesfamilies des d’on a més d’accedir al tràmit, es pot trobar informació de la campanya així com tutorials per omplir la sol·licitud o com donar-se d’alta en les diferents plataformes d’identificació digital necessàries per a la seva tramitació. Una pàgina web molt útil per a la ciutadania perquè resol qualsevol dubte i marca les pautes per poder dur a terme amb èxit la tramitació. A hores d’ara, ja ha rebut més de 75.112 visites. Així mateix, els diferents tutorials, creats de forma específica per aquesta convocatòria amb l’objectiu de facilitar el procés a tothom, s’han descarregat prop de 6.000 vegades.

Per altra banda, agents de Mallorca Activa es desplacen diàriament a diferents municipis de Mallorca per donar assistència en l’ús de mitjans electrònics i facilitar-ne l’accés a les famílies que no compten amb aquests recursos. La informació sobre les localitats on es presta assistència es publica de manera diària a la web de l’IMAS i a les xarxes socials de la institució insular i de Mallorca Activa.

Per a qualsevol tipus de dubtes relacionats amb el tràmit, es pot sol·licitar cita a qualsevol de les oficines d’atenció ciutadana que l’IMAS té a Palma, Inca o Manacor o bé telefonar al 900 100 444 o a les altres dos línies habilitades pel Consell de Mallorca a través de Mallorca Activa (617 36 03 82 i 617 36 19 50).