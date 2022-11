IB3 gastarà 900.000 euros en la internalització, que serà una realitat al febrer de 2023

El director general d'IB3, Andreu Manresa, ha comparegut aquest dimarts, a la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament, per a exposar el pressupost que la Comunitat Autònoma ha previst destinar a l'ens el 2023, que augmenta a prop de 38 milions d'euros, fet que suposa un augment de 4,6 milions respecte als comptes del 2022, dels quals 900.000 euros es destinaran a la internalització.

Segons ha informat Manresa, durant la seva compareixença a la Cambra Autonòmica, IB3 «afronta la posada en marxa de la seva reinvenció, amb la seva internalització, que serà una realitat a partir del febrer del 2023». Per tant, ha defensat, «els pressupostos que la Comunitat destinarà a l'ens neixen per a emparar el mitjà de comunicació central de les Balears», sent «realistes i ajustats a les necessitats».

Doncs, com ha avançat, amb la internalització d'IB3 a partir del febrer de l'any que ve, l'actual plantilla de l'ens, xifrada en 108 professionals, s'elevarà fins als entre 450 o 500 treballadors. Això suposarà, ha advertit, «multiplicar per quatre el volum d'IB3».

Manresa ha valorat que es destinin prop de 38 milions al pressupost d'IB3, atès que es tracta del «més alt de la història», ha dit, i d'aquests gairebé 20 milions aniran destinats al personal, precisament per la conclusió del procés d'internalització.

Així, el director general de l'ens ha reconegut que el cost d'IB3 el 2023 augmentarà perquè la internalització suposarà també «haver de reforçar les estructures de l'ens». Si bé, l'increment de cost d'IB3 per a l'any que ve es deurà també a una altra sèrie de qüestions, com ara «el pagament de préstecs, l'increment del cost de la llum o les factures per a seguretat i neteja».

«No només els costos augmentaran, també hi haurà ingressos», ha precisat així mateix Manresa, apuntant que aquests arribaran de «la venda de drets audiovisuals i de la publicitat».