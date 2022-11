El Parlament demana per ampla majoria que es desmantelli la piscina, la terrassa i l'embarcador que ocupava Pedro J. Ramírez

El ple del Parlament ha aprovat aquest dimarts, a proposta de MÉS per Mallorca, una Proposició No de Llei (PNL) per a instar l'Administració General de l'Estat a executar el desmantellament i retirada de la piscina, la terrassa i l'embarcador que l'empresari Pedro J. Ramírez ocupava a la Costa dels Pins (Son Servera) d'acord amb l'article 174 del Reglament General de Costes. En la defensa de la proposició, el diputat ecosobiranista Josep Ferrà ha recordat que el Tribunal Suprem (TS) ha inadmès el recurs del fill de l'empresari en contra de la sentència de l'Audiència Nacional espanyola que anul·lava les ordres del Ministeri de Medi Ambient i que permetien l'ús 60 anys més.

El desmantellament, ha explicat Ferrà en referència al pronunciament de l'Audiència, és l'única manera de garantir el gaudi del domini públic marítim terrestre. «Ha perdut el PP i una família que va tractar de fer seu un tros de la nostra costa», ha afirmat el diputat ecosobiranista. Ferrà ha recordat i criticat que l'expresident del PP i expresident del Govern, Jaume Matas, acudís a les manifestacions en defensa de la piscina del llavors director i propietari de 'El Mundo'.

La diputada del PP Núria Riera ha expressat el seu respecte al pronunciament judicial, encara que ha criticat la interpretació «esbiaixada» de les decisions judicials «quan els interessa» al mateix temps que ha recordat que «fins ara» estaven avalades judicialment. Riera, en tot cas, ha recordat les «ridícules» imatges dels activistes que «varen assaltar» una propietat privada «no per a protegir el territori ni el domini públic sinó per a guanyar protagonisme».

La diputada del PP ha qualificat la proposta com una «ocurrència» per a tapar la inacció per a protegir el domini públic marítim terrestre. En tot cas, els conservadors s'han abstingut. La portaveu del partit polític Ciudadanos, Patricia Guasp, ha criticat que instin i urgeixin al compliment d'aquests pronunciaments judicials i no els que obliguen al fet que el 25 per cent de les hores de classe s'imparteixin en castellà. «També ens hauria de preocupar la lentitud de la justícia», ha afegit Guasp. La diputada de Més per Menorca Patricia Font ha celebrat que es posi fi a «una història de privilegis i privilegiats».

El diputat socialista Joan Ferrer ha argumentat el vot favorable per compliment normatiu encara que ha assegurat que «no comparteixen el desplegament cerimonial». El parlamentari d'Unides Podem Pablo Jiménez ha defensat que la decisió hauria de servir per a iniciar processos judicials contra moltes altres ocupacions irregulars del domini públic marítim terrestre. «L'Administració de Costes fa temps que deixa molt a desitjar en la tasca encomanada de control i vigilància, i bé ho sabem aquí a Balears», ha afirmat.

El vot contrari a la proposta ha estat residual: tres diputats neofeixistes de Vox i un diputat no adscrit.

A la sessió plenària també hi ha assistit Jaume Sastre. L'activista que en el seu moment va promoure diferents accions judicials i polítiques, ha conversat amb els diputats de MÉS i lluïa una camiseta on es podia llegir «La costa és de tots».