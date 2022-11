'Tardor de memòria', segon cicle de conferències de memòria democràtica del Govern, comença dissabte

Juan Pedro Yllanes, vicepresident del Govern i conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, i Marc Andreu Herrera, director general de Memòria Democràtica, han presentat en roda de premsa 'Tardor de memòria', el segon cicle de conferències de memòria democràtica del Govern, que es va celebrar per primera vegada el 2021.

La Vicepresidència del Govern, a través de la Direcció General de Memòria Democràtica, organitza per segon any consecutiu la 'Tardor de memòria', amb l’objectiu de mostrar que l’interès i la investigació per la recuperació de la memòria democràtica són latents en molts àmbits.

Aquest segon cicle de conferències reunirà reconeguts professionals del món del periodisme, de l'acadèmia o de la recerca, així com magistrats o documentalistes, entre d’altres, tots experts en temes de memòria democràtica, fins a un total de 30 ponents que recorreran diferents espais de les quatre illes del 12 de novembre al 12 de desembre.

«És un deure per a nosaltres com a institució posar en valor totes les disciplines que han estat treballant per assolir els drets de la veritat, la justícia i la reparació, i això és el que volem reflectir també amb aquest programa», ha explicat el director general de Memòria Democràtica del Govern, Marc Andreu Herrera, qui també ha recordat que l'assistència a aquestes xerrades és gratuïta i que «totes seran interpretades en llengua de signes».

«Mitjançant aquestes activitats, estam posant llum a un dels períodes més foscos de la nostra història contemporània, tot i que encara queda molt per fer. Treballar per la memòria democràtica d’aquest territori és una tasca que es du a terme des de diverses disciplines i això enriqueix el resultat, així com el procés mateix», ha destacat el vicepresident del Govern i conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, Juan Pedro Yllanes.

Els ponents d’aquestes conferències han estat escollits de manera conjunta per la Direcció General de Memòria Democràtica junt amb els membres de la Comissió de Fosses i Desapareguts i de la Comissió de Memòria i Reconeixements Democràtics del Govern. Aquesta feina conjunta ha donat com a resultat una selecció d'especialistes de diversos camps, i un programa que abasta temàtiques diferents, com són: l’antropologia, la història, el món audiovisual, les arts escèniques, el periodisme o el camp de la judicatura, a més del testimoni de familiars directes.

«Com a ADN de les nostres polítiques ens guiam tant per les comissions i els dictàmens del relator especial de les Nacions Unides sobre la promoció de la veritat, la justícia, la reparació i les garanties de no repetició, com per la consideració de la voluntat de les famílies. Tenim molt clar que les polítiques de memòria no es poden fer sense tenir en compte les famílies afectades per la repressió feixista i les consideracions de professionals d’altres disciplines o professionals de la memòria», ha afegit el vicepresident Yllanes.

La primera d’aquestes conferències tendrà lloc dissabte a la Vicepresidència del Govern i Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, i comptarà amb la participació del magistrat Joaquim Bosch, de l'oficial retirat de l'exèrcit de l’aire Floren Dimas i de testimonis directes de la repressió en diferents contextos.