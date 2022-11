El GOB denuncia la nova construcció de l'hotel Formentor per infracció urbanística i impossibilitat d'obtenir la llicència

El GOB ha denunciat davant l'Ajuntament de Pollença i Turisme la construcció de nova planta de l'hotel Formentor per no disposar de llicència urbanística ni autorització de l'administració turística, ja que les llicències existents només autoritzen projectes de reforma i ampliació, però no de nova construcció des de la cimentació.

«Aquesta constatació irrefutable la demostra l'atorgament de la llicència de legalització a la demolició de l'hotel Formentor i excavació de terres concedida el passat 28 d'octubre mitjançant un decret de batlia», expliquen.

A més, remarquen que aquesta legalització «ha estat necessària perquè en la llicència concedida per decret de batlia el passat mes de maig al projecte denominat Reforma i ampliació de l'hotel Formentor no estava inclosa la demolició total de l'hotel ni l'excavació de la planta soterrània».

Per tant, aquestes actuacions tampoc no estaven incloses en el projecte que va servir de base per a l'informe preceptiu de l'administració de Turisme a principis de març, al qual va donar conformitat el Director insular de Transició i Ordenació Turística en previsió de l'article 7 de la Llei 2/2020, de mesures urgents i extraordinàries. A més, aquest informe només té vigència durant 6 mesos, segons el disposat a l'article 7.3 quart paràgraf de l'esmentada Llei 2/2020.

Atès el previst a l'article 7.1 de la Llei 2/2020, de mesures urgents i extraordinàries (BOIB 180 de 20 d'octubre de 2020), les sol·licituds per a poder acollir-se al mateix s'han de presentar abans del 31 de desembre de 2021.

Per als ecologistes, resulta evident que el projecte de reforma i ampliació de l'hotel Formentor que s'està executant actualment «no és l'informat favorablement el passat mes de març pel Director Insular de Transició i Ordenació Turística, ni el que obtingué llicència urbanística municipal al maig».

Amb tot, a l'ala est de l'actual nova construcció de l'hotel Formentor ja s'ha edificat l'estructura d'una planta soterrània i tres plantes, després de la demolició total i nova excavació sense la preceptiva llicència urbanística. «Aquesta nova construcció no està emparada per la llicència urbanística municipal atorgada al maig, ni pot disposar ja d'informe favorable de l'administració turística», apunta el GOB.

Una vegada més, l'entitat ecologista remarca que la zona qualificada d'Allotjament Turístic AT-1 del PGOU vigent no disposa de la finca registral amb superfície mínima per a un establiment turístic per no haver-se agrupat registrament i formar una parcel·la única. A més, expliquen que a la parcel·la registral número 9.725, on s'ubicava l'hotel Formentor demolit, hi ha diverses construccions sense llicència, entre elles quatre edificacions tipus habitatge unifamiliar, les quals impedirien en tot cas l'atorgament de noves llicències.

Recorden també que no s'han realitzat per part de la propietat de l'antic hotel Formentor les cessions de terrenys que obligava la llicència al projecte bàsic de Reforma de l'hotel Formentor, datat el novembre del 2020, previstes al PGOU vigent, entre elles l'espai lliure litoral i diversos vials per a vianants.

Així mateix, remarquen que tampoc no s'ha cedit sense càrregues l'únic vial rodat conformat al PGOU com a aparcament públic, «ja que aparentment continua explotat per la Immobiliària Formentor SA, presumptament sense cap autorització, a no ser que realment no s'hagués veritablement cedit conforme a la llei».

El GOB considera que l'Ajuntament de Pollença també hauria de revocar la llicència de reforma de l'hotel Formentor -amb data 25.11.2020- per l'incompliment de «formalitzar la cessió, lliure de càrregues i gravàmens, de tot el que podia correspondre a cessions finalistes i gratuïtes de terrenys a l'Ajuntament d'acord amb les determinacions del Planejament vigent...».

Per tot això, sol·liciten a l'Ajuntament de Pollença: