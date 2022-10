La compra del Castell d’Alaró i el vial cívic del Foro de Mallorca a Inca seran finançats per l’Impost de Turisme Sostenible

La Comissió d’Impuls de Turisme Sostenible (CITS) ha aprovat 27 projectes nous per a ser finançats amb 138,3 milions d’euros a les Illes Balears en la convocatòria de 2023. Dels 27 expedients aprovats, 8 són a Mallorca, amb una inversió directa de 46,7 milions.

Dos d’aquests són projectes presentats pel Consell de Mallorca i ascendeixen a 3,1 milions d’euros. Es tracta del projecte d’adquisició del Castell d’Alaró, que rebrà 1,1M de finançament de l’ITS, i la construcció del vial cívic entre el Foro de Mallorca i l’entrada a Inca, que està dotat amb 2 milions d’euros.

Entre els projectes aprovats per la Comissió hi ha una inversió de 20 milions d’euros destinats al cicle de l’aigua, complint els acords pactats en la darrera Conferència de Presidents. Dels 20 milions per a totes les illes, 14,29 arribaran a Mallorca via ITS per al Pacte de l’Aigua. Es tracta d’una inversió que gestionarà el Consell i la farà arribar als ajuntaments per garantir el subministrament d’aigua potable als municipis al qual el Consell hi farà una aportació amb recursos propis que permetrà incrementar fins als 20M€ la suma total destinada a Mallorca. També s’hi suma un projecte que executarà l’ajuntament de Calvià per valor de 3,53 milions d’euros.

Dels projectes aprovats en la Comissió destaquen també el futur corredor de Llevant, al qual es destinaran 30 milions d’euros, i inversions importants en matèria d’habitatge, amb 5,8M per a la construcció d’habitatge públic protegit.

A banda dels 8 projectes aprovats per valor de 46,7M, Mallorca es beneficiarà de manera indirecta d’una inversió de 52,48 milions d’euros en aquesta convocatòria, el que fa una inversió total de 99,18€. Això és perquè a aquests vuit, s’hi suma que 14 dels 27 projectes totals se fan a més d’una illa, i per tant, també afecten Mallorca, on tendran repercussió de manera directa o indirecta el 81% de les actuacions.

La decisió s'elevarà al proper Consell de Govern perquè sigui ratificada.