Les Balears tornen a ser la comunitat autònoma on més creix el nombre de persones autoprohibides

L’Observatori del Joc Online (OJO) de les Illes Balears ha fet públic aquest dissabte, 29 d’octubre, amb motiu del Dia sense Jocs d'Atzar, la seva Memòria Anual 2021-2022, una compilació de les dades, notícies i estudis més rellevants del joc en línea i altres pràctiques que generen comportaments addictius en internet, que s'han publicat durant el darrer any.

El document recull, entre altres dades, que les Illes Balears han tornat a ser el 2021, per segon any consecutiu, la comunitat autònoma on més va créixer el nombre de persones que han sol·licitat que se li prohibeixi jugar en línia, d'acord amb les dades ofertes per la Direcció General d’Ordenació del Joc del Ministeri de Consum.

D'aquesta manera, el 2021 les Balears varen presentar el major increment de persones autoprohibides, passant de 1.179 a 1.480 en un sol any, fet que implica una pujada d’un 25,53%. (Aquestes dades no recullen el nombre de persones autoprohibides al registre autonòmic)

Prop de 1.500 estudiants han començat a apostar o jugar doblers en línia segons dades d’UNICEF

La Memòria recull també les dades de l’estudi 'Impacte de la tecnologia a l'adolescència. Relacions, riscos i oportunitats', d’UNICEF, el qual ha estat un dels treballs més importants presentats el 2021 sobre l'ús actual que els adolescents fan d'internet, les xarxes socials i, per extensió les Tecnologies de la Relació, la Informació i la Comunicació (TRIC), fent èmfasi en les conductes de risc, usos problemàtics i/o possiblement addictius.

Aquest treball exposa que prop de 1.500 estudiants de les Illes Balears han començat a apostar o jugar diners en línia, fet que multiplica el risc de desenvolupar a mitjà termini una ludopatia. Així mateix, l’investigació alerta que el caràcter social del joc i la convicció de que «és probable guanyar doblers jugant en línia», són les dues principals creences a desmuntar.

Pel que fa als videojocs, l’estudi d’UNICEF indica que de mitjana, els adolescents balears dediquen 7,1 hores per setmana als videojocs, encara que un 4,5% hi dedica més de 30 hores. A més, 1 de cada 5 destina cada mes una mica de diners als videojocs, el 4,5% més de 30 € al mes.

Segons aquestes dades, el mòbil ja és, per davant de la consola, el principal dispositiu que els adolescents utilitzen per jugar a videojocs; i el 52,8% dels adolescents que juga a videojocs habitualment (almenys alguna vegada al mes), ho fa a videojocs designats per la Pan European Game Information (PEGI) com a no adequats per a menors de 18 anys.

Destaca el document que, per a un 17,3% dels adolescents balears, l'ús de videojocs suposaria un problema, i que un 2,6% addicional presentaria símptomes ja d'una possible addicció.

Un 15,20% d'estudiants de secundària han jugat amb doblers de manera presencial o per internet

Un altre dels estudis de referència que es reflecteixen a la Memòria de l'Observatori del Joc Online és l'enquesta ESTUDES. En el cas de les Illes Balears aquest document ofereix informació relativa a la prevalença del consum de diferents substàncies, així com sobre les percepcions i les opinions de la població quant a les drogues i altres addiccions, com poden ser l'ús de videojocs, les apostes en línia o l'ús compulsiu d'internet.

D'acord amb aquest treball, promogut per la Delegació del Govern, un 15,20% d'estudiants de secundària han jugat amb diners tant de manera presencial com per internet i, d'aquests, un 93,2% són menors d'edat. El percentatge d'homes que han jugat amb diners de manera presencial és de 17,7% i el de dones de 12,3%.

El nou Reglament del Bingo i la Llei Autonòmica del Joc, mesures clau de la DG de Comerç

El document presentat per l'OJO també publica les iniciatives que està duent a terme l'administració autonòmica, a través de la Direcció General de Comerç, per prevenir addiccions, protegir els menors i col·lectius més vulnerables, i promoure la convivència veïnal. En aquest sentit, destaquen el Avantprojecte de Llei de reforma de la Llei 8/2014, d'1 d'agost, del joc i les apostes a les Illes Balears així com l'aprovació del Reglament del joc del bingo.

L'Observatori ha afegit al compilatori les dades del Informe del mercat del joc en línia estatal, on la Direcció d'Ordenació del Joc del Ministeri de Consum exposa com els operadors del joc van reduir els marges nets, així com la despesa en patrocini i promocions l'any en què van entrar en vigor les restriccions comercials.

L’OJO és una iniciativa impulsada per la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, a través de la Direcció General de Comerç, que té com a objectiu cercar, desenvolupar, publicar i distribuir informació referent a les noves modalitats dels jocs d’atzar, que puguin generar comportaments addictius, compulsius o patològics.