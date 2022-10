El Govern destina 20.000 euros a Can Saura per a activitats de difusió patrimonial

El Govern, a través de la Direcció General de Cultura, ha destinat 20.000 euros a Can Saura per a dur a terme activitats de difusió patrimonial.

Segons ha explicat la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura aquest divendres en nota de premsa, d'aquesta manera, les instal·lacions podran acollir diferents esdeveniments dins i fora del museu, com a tallers per a públic escolar i famílies, visites guiades al centre històric de Ciutadella i el projecte 'Tast de cultura'.

«La contribució és per a organitzar activitats que impulsen el coneixement i difusió de la cultura pròpia, com a eix vertebrador de la consciència col·lectiva per a conèixer, conservar i protegir el patrimoni i cultura que ens identifica», ha expressat el conseller, Miquel Company, durant la seva visita.

Can Saura és un equipament municipal que inclou, al mateix edifici, una seu d'exposició permanent i espai de didàctica i activitats, la sala d'exposicions temporals del Roser i el Bastió de Sa Font, on se situen el laboratori i el magatzem.

Al costat del Museu de Menorca, té vocació de convertir-se en una institució museística de referència a l'illa, segons ha destacat el Govern.

El nou equipament, a més de les funcions de conservació i recerca, està desenvolupant «un projecte didàctic molt estimulant dins de la línia que ja havia marcat l'antic museu, en el qual els tallers didàctics eren el seu principal atractiu i la major de les seves fortaleses», ha manifestat Company.

«A través del coneixement del patrimoni cultural, tant material com immaterial, la població pot arribar a valorar els elements que conformen aquest patrimoni, generant, en conseqüència, actituds positives de respecte que tendeixin a la seva conservació», ha subratllat el conseller, que ha afegit que la difusió es configura d'aquesta manera «com a eina clau per a la conservació del patrimoni».

L'espai expositiu de Can Saura es divideix en dues plantes i 15 sales que permeten abordar una gran quantitat de temàtiques diferents, com per exemple el món de la mort en la prehistòria, passant per les característiques del paisatge i l'aprofitament dels recursos a través dels oficis tradicionals, els esdeveniments del 9 de juliol o el treball en el camp i la ciutat.