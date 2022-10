Més de 40 escriptors i traductors de les Balears es trobaran a Palma en defensa dels drets d'autor i de la literatura catalana

Més de 40 escriptors i traductors de les Illes Balears es trobaran el proper 2 de novembre a les 19 h al Casal Solleric (Passeig del Born, 27, de Palma) per a celebrar el 45è aniversari de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana (AELC) de la qual formen part. Les escriptores Margarita Ballester i Laura Torres Bauzà Piera hi participaran activament amb la lectura d’una glossa. D’entre els associats de l’AELC hi consten, entre d’altres, Antònia Vicens que va ser guardonada amb el Premi Jaume Fuster atorgat per l’AELC a la seva trajectòria. També va rebre aquest guardó l’escriptora mallorquina Maria Antònia Oliver.

Un dels principals objectius de l’AELC és la defensa dels interessos professionals dels escriptors davant les institucions i entitats culturals. A més, també fa tasques de difusió, estudi i reflexió sobre l'ofici d'escriure i organitza conferències, jornades, col·loquis, seminaris i festivals. Cada any, l’AELC celebra una mitjana de 80 activitats literàries, edita 4 publicacions sobre temes professionals i encarrega una desena d’entrevistes a escriptors sèniors.

L’actual president, Sebastià Portell, afirma que «durant els propers quatre anys volem desenvolupar una tasca gremial, d'esperit sindical, per garantir els drets professionals dels escriptors i traductors». Portell afegeix que «arran dels canvis en la digitalització de l’edició, els audiollibres i les noves directives i legislacions europees, hem de defensar més que mai els drets professionals dels nostres associats per assegurar el ple respecte ila dignitat de l'ofici d’escriptors i traductors».

L'AELC ha participat en l'elaboració de la Llei de Propietat Intel·lectual i en el conveni-marc amb els sectors editorials sobre els models de contracte d'edició en paper i digitals. També ha gestionat la supressió de l'IVA per als escriptors i traductors i manté negociacions amb diversos organismes públics sobre temes fiscals, laborals i de previsió.

L'Associació també ha estat una de les entitats fundadores de CEDRO i del Clijcat/Ibbycat, així com una de les entitats que varen refundar la Institució de les Lletres Catalanes. També forma part de la plataforma Seguir Creando, per compatibilitzar el cobrament de drets d'autor i d'activitats literàries per a persones jubilades. En el pla internacional, és membre de CEATL (el Consell Europeu d'Associacions de Traductors Literaris) i de l’'European Writers' Council.

L’AELC té el fons digital més ampli sobre literatura catalana amb 750 autors

Actualment, l’AELC disposa del fons digital més extens sobre literatura catalana a Internet amb més de 750 pàgines d'escriptors i traductors tant històrics com contemporanis que es van actualitzant regularment. Cada autor hi té una secció de biografia, una llista d’obres i algunes entrevistes. També s’hi poden llegir fragments dels seus llibres i el text de presentació de l'autor està disponible en català, castellà o anglès.

1977-2022: història d'una entitat

L'octubre de 1977, en ple postfranquisme, va néixer l'AELC a partir del Congrés de Cultura Catalana. El primer president va ser Josep Maria Castellet i l'han seguit Josep M. Llompart, Joan Fuster, Avel·lí Artís-Gener 'Tísner', Jaume Fuster, Francesc Parcerisas, Antònia Vicens, Jaume Pérez Montaner, Guillem-Jordi Graells, Bel Olid i Sebastià Portell, actual president.

La junta directiva és plural i diversa amb la mateixa representativitat per a cada un dels territoris dels Països Catalans. En l’actualitat l’AELC té més de 1700 socis amb un perfil divers i plural en termes d’edat, gènere, condició social i origen.

La majoria d'autors rellevants en llengua catalana han estat socis de l'AELC. En són exemple: Montserrat Abelló, Maria Àngels Anglada, Maria Beneyto, Xavier Benguerel, Pere Calders, Jaume Fuster, Joan Fuster, Maria-Mercè Marçal, Maria-Antònia Oliver, Miquel Àngel Riera, Mercè Rodoreda o Isabel-Clara Simó.

Premis literaris

L’AELC atorga diversos premis, d’entre els quals destaquen el Premi Jaume Fuster dels Escriptors en Llengua Catalana; els Premis de la Crítica dels Escriptors Valencians; els Premis Cavall Verd i el Certamen Art Jove de poesia Salvador Iborra.