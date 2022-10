Els restaurants de Mallorca cobraran als clients que reservin taula i no s'hi presentin

Els restaurants mallorquins generalitzaran la pràctica d'exigir una targeta de crèdit en el moment en què es reservi una taula, per a garantir que els clients s'hi presentaran. En cas de no fer-ho, el restaurant cobrarà el 20% per comensal d'acord amb la mitjana de despesa per taula que té estipulat cada establiment segons la seva categoria. Així ho ha donat a conèixer l'Ultima Hora aquest diumenge.

El president de Restauració CAEB, Alfonso Robledo, ha explicat que el que cerquen és que els clients acudeixin al restaurant i no «deixin penjades les empreses afectades».

Com a objectiu, volen transmetre el missatge que «si no anul·les amb antelació suficient, se't cobrarà una quantitat de doblers per no venir-hi i això és legal perquè pel mig hi ha tota una sèrie de costos laborals i productius que s'han de pal·liar de alguna manera». Robledo ha apuntat que aquest fenomen de reservar i no presentar-s'hi es va incrementar de manera especial durant la pandèmia.

«La idea no és guanyar doblers amb aquesta pràctica, evidentment, ja que en qualsevol cas, la targeta de crèdit només és un mitjà de conscienciació i una garantia que el client es compromet a assistir-hi o avisar amb temps», remarca Robledo.