Més recursos públics per a La SER: Consell i Ajuntament de Palma patrocinen un programa i el Govern li cedeix l'espai

Continua l'escàndol de finançament per la porta del darrere de l'emissora espanyola de ràdio La SER per part de les principals institucions públiques de les Balears. Si l'any passat va rebre gairebé dos milions d'euros públics, enguany l'Ajuntament de Palma li ha donat 180.000 euros per organitzar un sopar el qual no es va fer al municipi de Palma ni va comptar amb cap artista de la ciutat.

Aquest divendres La SER ha fet el seu programa 'Hoy por Hoy' conduït per Àngels Barceló des de l'auditori del Conservatori de Música, cedit pel Govern. L'Ajuntament de Palma figura com a patrocinador únic, mentre que el Consell de Mallorca figura com a 'col·laborador'.

Cal recordar que l'actual Director General de Comunicació del Govern, Àlvaro Gil Amigo, era treballador de La SER. És el mateix cas de tot un entramat de càrrecs del Govern i del Consell de Mallorca.