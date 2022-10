En marxa l'Assemblea Ciutadana pel Clima de Mallorca

Com hem d’afrontar el canvi climàtic des de Mallorca? Aquesta és la pregunta que s’ha llançat per carta a més de 10.000 persones de l’illa. Totes són possibles candidates a participar de l’Assemblea Ciutadana pel Clima de Mallorca. D’aquestes 10.000 persones, 60 seran les triades per a poder participar en les diferents sessions que es duran a terme entre els mesos de novembre i febrer a Mallorca. La selecció es farà sota els criteris següents: gènere, nivell de renda, nivell educatiu, distribució territorial i edat. A més es promourà la participació de gent jove, a partir de 16 anys, ja que són les generacions joves i les futures les que seran especialment afectades per la crisi climàtica. Aquesta selecció es farà amb el suport de l’entitat europea Sortition Foundation.

L'Assemblea consta de cinc sessions que es duran a terme els següents dies: 19 de novembre, 3 de desembre, 14 de gener, 28 de gener i 18 de febrer de 10 a 18 hores. Al llarg d’aquests mesos, les 60 persones seleccionades cercaran i debatran solucions a la següent pregunta: què necessitam fer a Mallorca abans de 2030 per a afrontar l’emergència climàtica de forma efectiva i socialment justa?

Segons el professor Pau de Vílchez Moragues, aquesta és una fita història per a Mallorca. «Es tracta d'una experiència pionera que a Espanya s'ha fet en l’àmbit nacional però mai en l’àmbit regional. Tenim exemples semblants a França, Irlanda i Gran Bretanya. L'Assemblea Ciutadana pel Clima de Mallorca servirà per apropar la crisi climàtica a la ciutadania, per saber què implica i, sobretot, per trobar plegats les solucions a aquesta amenaça», ha explicat De Vílchez.

La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, Mercedes Garrido, ha expressat el suport del Govern a aquesta iniciativa amb una aportació econòmica de 200.000 euros, la qual «permet continuar situant les Illes Balears com a comunitat pionera en la lluita contra el canvi climàtic, com ja va passar amb la Llei de Residus o la Llei del Canvi Climàtic».

Per part seva, el conseller de Medi Ambient i Territori, Miquel Mir, ha considerat una «boníssima notícia per al present i el futur de les nostres illes» aquesta assemblea, perquè «pensar i repensar el nostre model des de tots els sectors socials és cabdal per fer front a l'emergència climàtica».

Durant cinc mesos, aquest equip de 60 persones rebran informacions de científiques i científics qualificats i també les posicions dels actors socials de les Illes Balears (empresaris, sindicats, societat civil, etc). El grup estarà acompanyat d'un equip de facilitadors que garantiran que els debats seran fructífers, respectuosos i que les propostes que es facin seran útils i serviran per a avançar a Mallorca en la lluita contra el canvi climàtic.

L’Assemblea Ciutadana pel Clima de Mallorca és una iniciativa d’un grup de la Universitat de les Illes Balears i compta amb el suport del Govern i del Consell de Mallorca.