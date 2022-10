El REB tendrà un impacte econòmic de 28 milions d'euros anuals a Menorca i beneficiarà a 35.943 treballadors

La posada en marxa de la part fiscal del règim especial de les Illes Balears (REB) tendrà un impacte econòmic de 28 milions d’euros anuals a Menorca i beneficiarà 4.344 empreses de l’illa i 35.943 treballadors, entre assalariats i autònoms.

Així ho ha anunciat la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors, Rosario Sánchez, que, amb el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, Iago Negueruela, i la presidenta del Consell Insular de Menorca, Susana Mora, s’ha reunit amb batles i representants dels diferents sectors econòmics i dels sindicats, per donar a conèixer els beneficis fiscals del REB i com afectaran l’illa.

«El règim fiscal és el quart suport del REB, ja que se suma a les compensacions per part de l’Estat aconseguides el 2019 en matèria d’energia, de transports de passatgers i de mercaderies, i d’inversions. Les inversions, que es canalitzen a través del factor d’insularitat, s’han incorporat als pressuposts generals de l’Estat enguany per primera vegada i suposaran, en cinc anys, una inversió de més de 600 milions d’euros per a les Illes Balears», ha explicat la consellera Rosario Sánchez.

Sánchez ha recordat que el 2019 es varen començar a aplicar iniciatives per compensar els efectes de la insularitat a Menorca, amb la declaració com a Obligació de Servei Públic de les connectivitats aèries entre illes i amb Madrid, i, per mar, amb les línies estratègiques entre illes, així com amb la compensació pel cost extra de generació en els sistemes elèctrics.

«I ara s’incorpora un nou règim fiscal que potenciarà les empreses i els emprenedors de l’illa, que té com a objectiu que el fet insular i els sobrecosts que se’n deriven no suposin mai un fre per al teixit productiu de les nostres illes», ha afegit la consellera.

La consellera s’ha mostrat molt satisfeta d’haver pogut exposar aquestes xifres davant tots els assistents a la reunió, així com l’impacte en positiu que aquesta mesura tindrà per a l’economia de Menorca.

«Era un propòsit que teníem tots clar, i així ho hem fet entendre, amb l’assoliment d’aquest règim fiscal especial, amb el qual ajudam les empreses a invertir, a ser més capdavanteres, a anar més enllà de la insularitat i dels seus sobrecosts, creant més ocupació que mai».

Sánchez ha remarcat que el REIB és un èxit col·lectiu: «ho hem aconseguit junts, com a societat cohesionada que som. Hem treballat junts durant anys, Administració, empresaris, sindicats i agents socials».

Per la seva part, el conseller Iago Negueruela, ha explicat les mesures anunciades per la presidenta Francina Armegol durant el Debat per fer front als efectes de la guerra d'Ucraïna i ha destacat la línia d'ajudes prevista per als treballadors i treballadores de les Illes. «Des del Govern, juntament amb sindicats, hem teixit un escut social de protecció per ajudar als treballadors de les Illes aturats a l'hivern, amb ajuts socials que complementaran les prestacions de desocupació, amb 300 euros per a persones que cobren prestació contributiva per atur i 600 euros per a persones que reben el subsidi, i que s'abonaran en un pagament únic durant els tres primers mesos de 2023», ha aclarit.

Així mateix, Negueruela ha valorat les mesures fiscals que beneficiaran a les empreses de les Illes per ajudar a mantenir l'ocupació durant els mesos d'hivern i complementaran l'escut social per als treballadors i treballadores.