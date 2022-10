Presenten les jornades transfeministes ‘Drets i acompanyaments des de l’autodeterminació’

El Consell de Mallorca i Ben Amics ha organitzat els dies 28 i 29 d’octubre unes jornades transfeministes, sota el títol ‘Drets i acompanyaments des de l’autodeterminació’, que es duran terme al Centre Flassaders, amb la col·laboració de l’ajuntament de Palma.

El divendres 28 d’octubre l’humorista i guionista Març Llinàs oferirà un monòleg i posteriorment tendrà lloc la xerrada ‘Mirada cisexista en el sistema de salut’, a càrrec de Sam Fernández, activista transfeminista. A continuació ‘La cisnorma o la construcció d’un marc legal que desapareix a les persones trans’, a càrrec de Marc Ventura qui treballa per al Govern de Canàries. A l'horabaixa tendrà lloc la taula rodona ‘Proposta de la llei integral trans'. I per a finalitzar el dia es projectarà el documental Sediments, a càrrec de Laura Esteva, de l’equip del Festival OUT, Mostra de Cinema Lgtbiq+ de les Illes Balears.

El dia següent, el divendres 29 d’octubre, dins de les Jornades transfeministes hi haurà la xerrada ‘Acompanyament terapèutic en els processos de trànsit’, a càrrec de Leo Mulio, psicòleg i terapeuta gestalt que treballa a la Comissió Europea i la taula rodona ‘Experiències d’acompanyament amb els recursos local’, a càrrec de Diana Llerandi, treballadora del Servei d'Atenció Integral (SAI) LGTBI. El SAI és un servei gratuït del Consell de Mallorca que ofereix atenció especialitzada jurídica, psicològica i suport social del col·lectiu LGTBI amb punts d’atenció a Palma, Inca i Manacor. A la taula rodona també participa Jan Gómez, coordinador del SAI i de Ben Amics i Natividad Solivellas, psicòloga de la consulta d’identitat de gènere. Fins a dia d’avui hi ha 58 persones inscrites a les Jornades.

Aquest dilluns la geganta Esclarmunda ha incorporat a la seva indumentària la banda trans per a reivindicar la despatologització del col·lectiu i criticar també qualsevol discriminació o agressió que pugui patir qualsevol persona trans. El conseller Javier de Juan ha assenyalat que el Consell dona suport a la lluita de les persones trans pel seu dret a la identitat i a l'expressió de gènere i ha remarcat que des del 2016 a les Illes Balears tenim una llei que reconeix aquests drets. Per la seva banda, la directora insular d’igualtat i diversitat, Rosa Cursach, ha recordat la difícil situació de les persones trans: «El 60% estan sense feina a les Illes i el 80% a nivell estatal i un 10% sense casa».