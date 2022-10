El Consell destina 193.000 € per a fomentar la llengua catalana entre 84 empreses de Mallorca

El Departament de Cultura, Patrimoni i Política del Consell de Mallorca ha destinat enguany 193.006,93 € per al foment de la llengua catalana entre les empreses.

L’objectiu d’aquesta línia d’ajudes és fomentar l’ús de la llengua catalana a través de la retolació en català en establiments i en vehicles; l’etiquetatge en català (informació sobre la composició, característiques, ingredients, etc. del producte); l’edició de material imprès sobre paper (fullets comercials, díptics, sobres, targetes de visita, carnets, cartells, documents administratius o comptables...); l’edició de cartes de restaurant; el marxandatge (adhesius, calendaris, agendes, punts de llibre, bosses, tasses, camisetes, pantalles enrotllables...) i l’edició de pàgines web, portals d’Internet, codis QR, aplicacions per a mòbils i tot tipus de plataformes en línia.

Aquesta subvenció ha donat suport a 84 empreses amb diversos projectes per al foment de la llengua catalana que van des de 605 a un màxim de 5.000 euros.

Per a conèixer el resultat d’aquesta línia de subvenció, la vicepresidenta primera, Bel Busquets, i el director insular de Política Lingüística, Lluís Segura, han visitat les empreses Terratast (Petra) i Mobles Ducal (Manacor).

En declaracions que ha fet durant la visita, Bel Busquets ha assegurat que «des del Consell de Mallorca volem ajudar a fer que la llengua catalana sigui present en la vida quotidiana dels mallorquins i, per això, és necessari que les empreses també s’impliquin en aquesta tasca».

Busquets també ha afirmat que «amb aquesta convocatòria donam compliment als objectius del Acords de Raixa, de la Llei de Normalització Lingüística i del Reglament de Regulació de l'Ús de la Llengua Catalana en l'àmbit de competència del Consell de Mallorca».

El director insular de Política Lingüística, per la seva banda, ha declarat que «amb aquesta acció, el Consell de Mallorca fa una passa per fer present la llengua catalana entre el sector privat de l’illa. Un àmbit en què, en moltes ocasions, el català es troba en una posició minoritzada respecte a d’altres llengües».

Les ajudes del Consell de Mallorca per a empreses que fomenten l’ús de la llengua catalana han augmentat aquesta legislatura per l’alta demanda que han tengut, prova de l’èxit que té el foment de la llengua pròpia de Mallorca entre les empreses de l’illa. L’any 2021 s’hi destinaren 100.000 €, el 2022 han estat 193.000 i s’espera que per l’any que ve la xifra arribi als 200.000 €.