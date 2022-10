El Govern garantirà el transport marítim a primera i darrera hora entre Eivissa i Formentera

El Govern garantirà la prestació del servei de transport marítim entre Eivissa i Formentera a primera i darrera hora, concretament en les franges horàries entre les 5 i les 6 del matí i les 22.30 i 23.30h de la nit, en tractar-se d’un servei d’interès general per als residents de l’illa de Formentera.

Cal tenir en compte que la crisi provocada per la guerra d’Ucraïna i l'augment dels preus dels combustibles han agreujat el dèficit econòmic en la prestació per part de les navilieres del servei de transport marítim entre el Port d’Eivissa i el port de la Savina a Formentera a primera i darrera hora del dia.

Davant aquesta situació, el Govern ha posat en marxa un procediment per a pal·liar temporalment, mitjançant ajudes a les navilieres, el dèficit ocasionat per la prestació d’aquest servei essencial per a l’illa de Formentera. Les ajudes tendran caràcter retroactiu, a partir de mitjans mes d’octubre i fins que finalitzi la temporada baixa.

Paral·lelament des del Govern s’està cercant una solució definitiva per a garantir aquest servei. Per això s’ha iniciat la tramitació d’un contracte per a la prestació d’aquest servei de transport marítim a primera i darrera hora en aquells supòsits en què no hi hagi oferta en el mercat, tenint en compte els principis de publicitat i lliure concurrència mitjançant l’Obligació de Servei Públic (OSP).

Es tracta d'una mesura que contempla el projecte de Decret de Transport Marítim, que desenvolupa la Llei de Transport Marítim de les Illes Balears, i que es troba en les darreres fases de tramitació. En aquests moments, el projecte de Decret es troba pendent del dictamen del Consell Consultiu, posteriorment s’enviarà a la Comissió Europea i, finalment, serà aprovat pel Consell de Govern.