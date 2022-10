PIMEM reclama adoptar totes les mesures pertinents per a fer front a l'augment del preu de l'energia

La patronal PIMEM ha reclamat aquest dissabte a l'Estat espanyol «accelerar tots els mecanismes» per a adoptar les mesures per a fer front al preu de l'energia previstes per la Unió Europea.

En un comunicat, la patronal creu que fixar un límit dels ingressos de mercat en 180 euros/MWh per als productors d'electricitat, «continua sent un llindar molt elevat, tenint en compte que els costos són de 60 euros/MWh».

Així, davant l'acord arribat pels ministres d'Energia de la Unió Europea per a fer front als elevats preus de l'energia, que preveu introduir mesures comunes per a reduir la demanda d'electricitat i redistribuir als clients finals els ingressos excedentaris del sector de l'energia, PIMEM celebra que «s'hagin tingut en compte les pimes» i demana al Govern espanyol «que acceleri tots els mecanismes per a adoptar les mesures amb la màxima celeritat».

En aquest sentit, la patronal espera que l'Executiu espanyol «estigui preparat perquè a partir de l'1 de desembre, moment en què es poden aplicar les mesures, pugui fixar de manera temporal i excepcional un preu per al subministrament d'electricitat a les micro, petites i mitjanes empreses».

En relació amb les altres mesures anunciades, PIMEM reitera que la fixació del límit dels ingressos de mercat en 180 euros/MWh per als productors d'electricitat, «continua sent un llindar molt elevat, tenint en compte que els costos són inferiors a 60 euros/MWh». En aquest sentit, la patronal proposa dues mesures bàsiques i urgents: el topall de gas de 50 euros/MWh i el topall de les tecnologies elèctriques inframarginals de 60 euros/MWh.

D'altra banda, PIMEM valora «positivament» l'establiment d'una contribució solidària obligatòria temporal sobre els beneficis de les empreses amb activitat als sectors del petroli, el gas natural, el carbó i la refineria.

Finalment, la patronal recorda que la meitat de les pimes està «en risc de viabilitat» si no es prenen mesures immediates, tal com constaten les dades de l'última enquesta feta pública la setmana passada.