PIMEM assegura que el 82% de les empreses valoren la seva despesa energètica com a «alta o excessiva»

PIMEM ha explicat aquest dissabte que un 82% de les empreses valoren la seva despesa energètica com «a alta o excessiva». Així, través d'una enquesta realitzada a empreses de Mallorca i Catalunya, s'ha pogut constatar que la meitat de les empreses poden entrar en risc de pèrdues a causa de la reducció dels marges de beneficis i l'increment dels costos de producció.

A més, segons ha explicat PIMEM, una altra dada que es pot extreure d'aquesta enquesta és que només la meitat de les empreses repercuteix l'encariment de l'energia en el seu producte final, amb un efecte d'augment a l'IPC, i el 42% no ho pot fer per les condicions de mercat, situant en risc la seva viabilitat.

Arran d'aquest estudi, PIMEM assegura que «fa falta que la UE actuï de manera urgent fent retornar la racionalitat als mercats energètics, traient-los de l'especulació en la qual s'han situat». Així, la patronal assegura que «accions semblants es fan en els mercats borsaris quan un valor pren tendències fora de la normalitat i que poden ser perilloses».

Jordi Mora, president de PIMEM, ha assegurat que «el fet que el preu del gas internacional vagi a 40 dòlars/MWh i el preu de mercat a Europa sigui de més de 200 euros/MWh no té res de lliure mercat amb competència». Mora ha afegit que «el fet que els costos de les tecnologies alienes al gas i al carbó tinguin costos de 50 i 60 euros/MWh no es correspon al fet que el preu del mercat d'aquestes tecnologies arribi a 200 euros/MWh com va passar el 30 d'agost. Si a això li sumem els costos d'insularitat en el cas de les nostres empreses la cosa es posa molt difícil». És en aquest sentit que la patronal mallorquina assegura que fa falta «una intervenció decisiva i valenta del regulador per a frenar l'especulació dels mercats».

Actualment, la UE proposa un topall de 180 euros/MWh per a determinades tecnologies, cosa que no es pot entendre quan els costos són inferiors a 60 euros/MWh, segons PIMEM. Quant al gas, alguna proposta que s'ha filtrat consistiria a establir un topall de preu internacional (pensant sobretot en el comerç asiàtic) amb el gas liquat, fet que situaria el preu a nivells inferiors a 50 euros/MWh.

PIMEM assegura que les dues iniciatives «són bàsiques i urgents: el topall del gas a 50 euros/MWh i el topall a determinades tecnologies elèctriques a 60 euros/MWh». De no fer-ho en els pròxims 3 mesos, segons la patronal, pot abocar a «una situació de tancament total de moltes empreses que hagin de competir amb productes asiàtics, amb tot el que això significa de pèrdues per a la indústria local».