Aurora Ribot rep la secretària d'Estat per l'agenda 2030 i compartir experiències de sostenibilitat i economia circular

La vicepresidenta del Consell de Mallorca i consellera de Sostenibilitat i Medi Ambient, Aurora Ribot, i la secretària d'Estat per l'Agenda 2030, Lilith Verstrynge han mantingut aquest divendres una trobada institucional, marcada per la voluntat de compartir experiències, especialment, en matèria de sostenibilitat i economia circular. A la trobada també hi ha assistit el director insular de residus, Juan Carrasco.

La consellera Ribot ha explicat el projecte estratègic 'Tanca el cercle' i els reptes de la matèria orgànica que enfronta Mallorca així com el model de gestió integral de residus i l'estratègia de circularitat que impulsa el Consell en els darrers anys.

La secretària d'Estat per l'Agenda 2030, Lilith Verstrynge ha destacat «les polítiques impulsades pel Departament de Sostenibilitat i Medi Ambient del Consell de Mallorca liderat per Aurora Ribot, són un exemple per tot el país. La col·laboració amb les institucions és essencial per continuar avançant cap a un país més sostenible».

«Tenim molt en comú amb la Secretaria d'Estat per l'Agenda 2030, com l'aposta per la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental, i és una satisfacció poder compartir la feina del departament de Sostenibilitat i Medi Ambient per la circularitat i la gestió dels residus, especialment la matèria orgànica» ha expressat la vicepresidenta Ribot.

«Valorat en prop de 200 milions d'euros, el projecte 'Tanca el cercle' té relació directa amb diversos objectius de desenvolupament sostenible (ODS) i preveu la construcció de cinc plantes de compostatge que tractaran tota la matèria orgànica de l'illa. Té un caràcter estratègic que implica tota la societat mallorquina, ja que una gestió més ben feta i correcta dels residus ens farà més sostenibles en un context d'emergència climàtica, reduint emissions i generant un compost que repercutirà directament en el nostre territori», ha afegit la consellera insular.