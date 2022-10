La UNED Illes Balears dedica un curs al 60 aniversari de 'l'Alcover-Moll', però només ho fa en castellà

El Centre Associat a la UNED Illes Balears ha organitzat, per als pròxims divendres 21 y dissabte 22, el curs El poder de las palabras: los diccionarios, esas cajas mágicas (60 años del ‘diccionario catalán-valenciano-balear’ de Alcover y Moll), amb motiu del 60 aniversari de la culminació del diccionari impulsat per Antoni Maria Alcover i Francesc de Borja Moll. Es podrà participar tant de manera presencial a Mallorca, com per Internet, en directe o en diferit, des de qualsevol lloc del món.

El curso, coordinat per la doctora en Filologia Antonia Soler, estarà compost per les següents sessions: Glosarios, léxicos y vocabularios en Grecia y Roma, per Antònia Soler i Nicolau; Alcover y Moll. La increíble aventura de dos personajes en busca de palabras, a càrrec de Francesc M. Rotger; Los guardianes del idioma: gramáticas, diccionarios y otros tesoros de la lengua. Perspectiva històrica, de Mª Ángeles de la Cámara Maneiro; i El poder del saber ilustrado: la Ilustración entra en las casas. La Enciclopedia francesa, que explicarà Eduardo Pascual Ramos. Els quatre ponents són professors-tutors de UNED Illes Balears.

Cap d'aquestes assignatures està programada en català, i totes s'impartiran en castellà.