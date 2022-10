El ParcBit celebra els seus 20 anys amb una jornada de portes obertes

El ParcBit, el principal hub d'innovació de les Illes Balears, celebra dimecres 19 d'octubre els seus 20 anys amb una jornada de portes obertes que comptarà amb la participació de nombroses empreses i entitats per donar a conèixer el parc gestionat per la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura a la societat i alhora enfortir la comunitat formada per professionals, emprenedors i usuaris del ParcBit.

Així, a partir de les 9 hores, tretze empreses obriran les portes perquè qualsevol persona pugui visitar aquestes companyies capdavanteres, descobrir els seus productes i serveis, conèixer els seus equips, les oficines, i la seva gran aportació a la societat. Hi participen, entre d'altres, empreses com OmniAccess, líder mundial en oferir internet via satèl·lit a grans iots; Estel, empresa capdavantera en enginyeria i obres; Logitravel, coneguda empresa mallorquina del sector viatges; o APSL, empresa de desenvolupament a mida.

A més, a partir del migdia i fins a les 20 hores se celebrarà, a l'exterior de l'Edifici Disset, un dinar popular i actuacions com la de One Man Rocks i Circ Bover. També hi haurà animació musical, a càrrec de l'empresa 3digits; i zona chill-out i punxadiscos per finalitzar la festa a càrrec de Logitravel.

Per a la jornada s'han organitzat diverses activitats com el taller «Com activar la teva memòria a través de la percussió corporal», organitzada per Laminar Pharma; o les exposicions del SOCIB i del LADAT; «Investigam la mar, compartim futur», i «Animar.te», un recorregut interactiu per la creació d'un personatge d'animació.

Així mateix, els assistents podran participar en un sorteig amb nombrosos regals, com un patinet elèctric, regal de MN Studios; experiències i excursions turístiques arreu de l'illa, cedides per l'empresa TUI; o bons d'hotels cortesia de GSBIT.

Més d'un centenar de persones ja han confirmat la seva assistència a la jornada de portes obertes del ParcBit, que encara té algunes sessions disponibles per a qui vulgui conèixer les seves empreses, i que es poden consultar juntament amb la resta del programa a: 20anys.parcbit.es

Aquest esdeveniment, promogut per la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura, a través de la Direcció General de Modernització i Administració Digital, forma part de les accions previstes en el pla d'actuació per a l'any 2022 de la Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia per donar a conèixer el ParcBit, el principal centre d'innovació de les Illes Balears, en el seu vintè aniversari.

L'esdeveniment compta amb el patrocini de les empreses: 3digits, APSL, CircBover, Estel Enginyeria i Obres, GSBIT, LADAT, Laminar Pharma, Logitravel, MN Studios, OmniAccess, SOCIB, i TUI; i amb la col·laboració de l'Ajuntament de Palma, i de les empreses CEI Europe, CGI, Escola Global, Habitissimo, Hotelinking, Sinergies, TravelgateX, The Fairy Feller, TheBlueGuest, Wireless DNA, i Xaloc Studios.