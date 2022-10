Presenten Mentoria Positiva, que ofereix un servei d'acompanyament «inclusiu, intercultural i únic»

Aquest dimarts, s'ha presentat a Can Alcover l'organització Mentoria Positiva. Una organització de caràcter professional, que ofereix un servei d'acompanyament «inclusiu, intercultural i únic» per la seva especial atenció a la diversitat de gènere, de capacitat, d’origen o d'edat de les persones, per a poder superar les barreres socials amb què es trobin.

La creadora de la idea és Eugènia Bretones, politòloga, experta en gènere, participació en salut i activista pels drets de les dones i persones amb malalties cròniques. Va passar per moments d'adaptació laboral, personal i social després de ser diagnosticada d'una malaltia discapacitant ara fa vuit anys, i juntament amb Faezeh Sheykhi, màster coach, emprenedora experta en PNL, i Jaume Burdils, sociòleg, expert en comunicació política i escriptor, han decidit fundar el projecte Mentoria Positiva per a aportar el seu coneixement professional i personal i posar-lo al servei de les persones, per a fer el trànsit cap a una millor qualitat de vida.

Per què Mentoria Positiva? Es vol contribuir de manera positiva amb una acció que permeti escoltar i parlar de tu a tu, sobre les necessitats reals de les persones sense intermediaris, i obrir oportunitats a les situacions de vulnerabilitat o dificultat sobrevinguda. No només a les persones que pertanyen a aquests col·lectius, sinó als seus familiars, que necessiten també readaptar-se familiarment i socialment, a l'impacte d'aquesta nova realitat.

Segons l'Institut Nacional d'Estadística (INE), d'acord amb l'enquesta de discapacitat del 2020, el 9% de la població a escala estatal, declara tenir una discapacitat, sent més elevada en el cas de les dones. L'Agenda 2030 de la Unió Europea d'acord amb els Objectius del Mil·lenni de l'ONU, proposa, en el seu objectiu número 3, de salut i benestar de les persones, garantir una vida sana i promoure el benestar de tothom, a qualsevol edat.

«L'objectiu és ser útils a administracions públiques, entitats privades o públiques que treballen amb col·lectius vulnerables. I a partir de col·laborar amb el sector hoteler poder programar estades de salut i benestar en els períodes de temporada baixa, que aportin un valor diferencial a l’actual oferta de turisme i oci ja que el seu objectiu es posar en valor tot el patrimoni cultural de les illes i que serveixi com a eina perquè aquestes estades suposin una alenada d’aire fresc i salut per a tots els seus participants. Posar un gra de sorra i obrir camí en la direcció del turisme sostenible, de salut i benestar que esdivingu una oferta turística única ja que juntament amb la mentoria pot resultar de gran ajuda a moltes persones. I de pas, es dona a conèixer tot el potencial de les Illes com a destinació central, diversa i amb bons equipaments de la Mediterrània», han explicat els promotors del projecte.

Per a més informació podeu escriure a contacte.mentoriapositiva@gmail.com