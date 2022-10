Patrimoni subvenciona 21 projectes de restauració i adequació d’espais arqueològics

El Consell de Mallorca, a través de la Direcció insular de Patrimoni, ha adjudicat la subvenció per a la recuperació d’espais arqueològics i paleontològics de l’illa a un total de 21 projectes. La suma econòmica de l’ajut plurianual ascendeix finalment a 233.472,99 euros.

Les ajudes es divideixen en tres línies: una per a particulars, dotada amb 22.776,46 euros; una per a centres d’investigació, que té 21.031,83 euros de pressupost, i una tercera per a ajuntaments, a la qual es destinen 189.664,70 euros.

Dotze ajuntaments, un centre d’investigació i dos particulars són els beneficiaris d’aquesta línia de subvencions que té per objectiu promoure la recuperació d’espais històrics, al mateix temps que fomentar el seu coneixement, manteniment, accessibilitat i conservació.

Entre els projectes que rebran finançament gràcies a aquesta convocatòria de subvencions per a recuperar espais arqueològics i paleontològics de Mallorca s’hi troben la conservació i restauració del jaciment de Closos de Can Gaia a Felanitx, la neteja i adequació del Santuari de Son Corró a Costitx, o el manteniment i adequació de Ses Païsses a Artà, entre altres.

Cada projecte de recuperació d'un espai arqueològic ha de comptar amb un equip tècnic qualificat i requereix l'autorització prèvia i preceptiva de la Comissió Insular de Patrimoni Històric. Tant la restauració de béns mobles com les tasques de conservació han d'estar del tot justificades i acceptades per la Comissió Tècnica d'Avaluació. En cap cas, les intervencions arqueològiques d'excavació o prospecció necessàries per dur a terme el projecte de conservació-restauració no poden superar el 20% del pressupost del projecte presentat.

Els beneficiaris de l’ajut tenen fins al 31 de desembre per a poder executar l’exercici que ha estat motiu de subvenció. Mentre que la justificació d’aquestes tasques es podrà fer fins al 15 de febrer del 2023.