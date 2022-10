Un estudi analitzarà la capacitat màxima de càrrega humana de les Balears

El Govern portarà a terme properament un estudi sobre la capacitat màxima de càrrega humana que les Illes Balears poden suportar, després que el Parlament hagi aprovat aquesta proposta d'Unides Podem en sessió plenària, malgrat els vots d'abstenció de la dreta i l'extrema dreta.

El portaveu d'Unides Podem a la institució, Alejandro López, ha celebrat l'aprovació de la proposta i ha afirmat que «amb la massificació al centre de les preocupacions de la societat, cal tenir un debat seriós sobre quina càrrega humana poden suportar les Illes, tenint en compte el territori i les infraestructures i, sobretot, la qualitat de vida dels residents, que es veu enormement afectada».

«Necessitam conèixer quina capacitat humana tenen realment les Balears, perquè ja no es pot viure als principals nuclis turístics», ha apuntat López, qui ha afegit que la pressió humana també afecta el dret a l'habitatge, «que es converteix en un bé especulatiu en comptes d'un dret per a tota la ciutadania, com hauria de ser».

En aquest sentit, el ple ha rebutjat una altra proposta d'Unides Podem per a rebaixar de deu a cinc el nombre d'habitatges en propietat per a ser considerat gran tenidor segons la Llei d'Habitatge balear, amb el vot en contra del PSIB.