En marxa la primera edició d’'Illes de ficció'

La residència de creació per a guionistes i cineastes 'Illes de ficció' s’inicia aquest mes d’octubre i es desenvoluparà a Mallorca, Menorca i Eivissa. Es tracta d'un programa internacional en el qual participen deu guionistes per a treballar en el seu propi llargmetratge o sèrie, oferint-los oportunitats de formació, treball en xarxa i presentació dels seus projectes davant representants de la indústria cinematogràfica.

La residència de creació 'Illes de ficció' comença a Mallorca amb un programa intensiu de 38 dies, fins al 17 de novembre, amb nombroses activitats a les tres illes. Es tracta d’una iniciativa de la Mallorca Film Commission, en coordinació amb les Film Commissions d’Eivissa i Menorca, amb finançament de l’ICAA (Ministeri de Cultura) i dels fons europeus. També hi col·labora IB3TV i les associacions del sector audiovisual ACIB, APAIB, APAI, The Base i CIMA.

Dels 85 projectes presentats a la convocatòria, finalment se n’han seleccionat deu per a aquesta primera edició d’'Illes de ficció'. Cinc són espanyols i els altres són internacionals, concretament de Sèrbia, Bulgària, la Xina, Irlanda i Croàcia. Dels deu projectes, tres estan ambientats a les Balears: la sèrie Favàritx es desenvolupa a Menorca, i els llargmetratges Facing de sea de Jingxiang Li (la Xina) i Raymond del mallorquí Rafa Cortés se situen a Mallorca. Set dels deus creadors són dones, mentre que dos dels seleccionats són menors de 30 anys.

La residència de creació compta amb un programa molt ampli i ambiciós amb tutors, mentors i conferenciants d’onze nacionalitats diferents i perfils professionals excel·lents. Durant els primers deu dies a Mallorca, els participants coneixeran els seus tutors, les possibles localitzacions que ofereix l’illa per a les seves ficcions i assistiran a classes específiques d’escriptura, de presentació i de venda de projectes.

Les sessions d’escriptura estaran dirigides per Marietta von Hausswolff, consultora internacional de guions a diferents laboratoris de prestigi, com Sundance o Locarno; i Anthea Devotta, membre de l’equip de formació i desenvolupament de projectes al Doha Film Institute, creadores de l’organització The White Retreat.

L’assessorament dels projectes és a càrrec de guionistes i d’assessors de guions, i els primers tallers estan avalats per la prestigiosa EAVE, una organització europea de formació professional, desenvolupament de projectes i de gestió en xarxa per productors audiovisuals.

Entre els professionals que visitaran Mallorca els propers dies hi ha Eva Ward, directora d’estudis del programa Script Lab del Torino Film Lab, i Amy Dotson, directora del Centre de Cinema del Nord-est, comissària de cinema al Museu d’Art de Portland (EUA) i creadora del Biennale di Venezia College.

Andreu Serra, conseller de Transició, Turisme i Esports del Consell de Mallorca, ha assegurat que «el foment del cinema i de les sèries de ficció constitueix des de fa anys una aposta ferma per part de la nostra administració, i amb la creació d’aquesta residència internacional de guió avançam un pas més en aquesta direcció, donant a conèixer la nostra illa a autors internacionals, perquè desenvolupin obres audiovisuals que arribaran a les pantalles de tot el món. És una manera de promocionar els nostres valors culturals i artístics».

A partir del 21 d’octubre els guionistes viatjaran a Eivissa, on durant sis dies coneixeran les seves localitzacions i aprofundiran en l’assessorament dels seus projectes de la mà de reconeguts professionals del sector, com Pepe Coira, productor guionista de sèries com Hierro o Rapa; o Patricia Echevarría, cap de màrqueting de Zeta Studios.

Juan Miguel Costa, director insular de Turisme del Consell Insular d’Eivissa, ha afirmat que «per a Eivissa és important coorganitzar un projecte com és 'Illes de ficció', ja que ens permet ser-hi present i formar part del know-how durant la fase de creació audiovisual, i ens dona una oportunitat única com a localització dins el seu imaginari col·lectiu per desenvolupar els futurs projectes audiovisuals que seran un aparador magnífic per al turisme cinematogràfic».

El 27 i 28 d’octubre, els guionistes participaran amb els seus projectes a l’esdeveniment Storytellers Fiction Mallorca Pitch de Calvià, on rebran entrenament per pitchear els seus projectes davant professionals del sector. Aquest esdeveniment compta amb el suport de l’Ajuntament de Calvià.

El 15 i 16 de novembre, els participants coneixeran Menorca i tendran una darrera oportunitat per cercar possibles socis per desenvolupar els seus projectes a l’esdeveniment Menorca Film Market, on també assistiran a conferències sobre coproducció internacional.

En el marc del programa 'Illes de ficció', la Fundació Foment del Turisme de Menorca (FFTM) i la Menorca Film Commission organitzen la primera edició del Menorca Film Market (MFM), un fòrum d’exposició i desenvolupament de projectes audiovisuals que, entre els dies 14 i 16 de novembre, reunirà professionals del sector audiovisual que busquin aliances empresarials per a la coproducció, la venda o la distribució dels seus projectes de ficció per a cinema i televisió. L’MFM aspira a convertir-se en un lloc de referència dins del sector audiovisual, tant a nivell local com nacional i internacional.

La presidenta del Consell Insular de Menorca i de l’FFTM, Susana Mora, ha assenyalat que «des de la Fundació treballem contínuament per aconseguir productes turístics diferenciadors, com és el cas del sector audiovisual. El Menorca Film Market posa en valor la feina que s’està fent a Menorca Film Commission, creada per promoure i facilitar els rodatges a l’illa. Menorca és un plató natural amb una gran diversitat de paisatges, perfecte perquè les produccions audiovisuals es converteixin en agents promocionals de la nostra illa. A més de l’important impacte econòmic que genera el sector audiovisual, estem davant d’un sector que respecta el nostre entorn natural, un aspecte clau en la nostra estratègia de promoció turística sostenible i de desestacionalització».

'Illes de ficció' és un projecte creat pels consells de Mallorca, Menorca i Eivissa, amb el suport de l’ICAA (Institut de la Cinematografia i les Arts Audiovisuals del Ministeri de Cultura) dins el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència aprovat pel Govern d’Espanya i finançat amb els Fons Europeus Next Generation EU.