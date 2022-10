L’acció de conscienciació mediambiental 'Let’s Clean Europe' recull 355 kg de residus dels parcs naturals de l’Albufera i de l’Albufereta

El passat 7 d’octubre, 45 voluntaris i voluntàries de la Creu Roja, Fundació Vida Silvestre i del Centre Integrat de Formació Professional Joan Taix, van recollir 355 kg de residus -dels quals 62 eren envasos de plàstic i 22 de vidre- dels Parcs Naturals de l’Albufera i de l’Albufereta. Aquesta ha estat una de les principals accions de la campanya Let’s Clean Europe, que ha comptat amb accions similars a Catalunya i a la regió Occitània.

A l’acció de recollida de residus hi va participar el conseller de Medi Ambient i Territori; Miquel Mir; el director general de Residus i Educació Ambiental, Sebastià Sansó; el director general d’Espais Naturals i Biodiversitat, Llorenç Mas; i el gerent del Centre Balears Europa, José Berlanga.



'Let’s Clean Europe' és una jornada euroregional de recollida de residus dins del programa europeu Netegem Europa. L'objectiu de la segona edició d’aquesta campanya, promoguda per l'Euroregió Pirineus Mediterrània, és conscienciar sobre la contaminació de plàstics dels nostres espais marítims i aquàtics.



Aquestes accions de neteja d’espais naturals tenen una relació directa amb l’acte de la jornada internacional 'Salvem la Mediterrània' que es va celebrar el passat 29 de setembre a Montpeller, impulsada per l’Euroregió Pirineus Mediterrània. El principal acord d’aquesta trobada transfronterera va ser el de la creació d’un observatori comú per fer front a la contaminació marina pels plàstics, a més de la futura organització d’un fòrum internacional del Mediterrani que inclogui tota la Unió Europea.

L’Euroregió Pirineus Mediterrània és una organització de cooperació política, entre el Govern de la Generalitat de Catalunya, el Govern de les Illes Balears i la Regió Occitània, que vol crear al nord-oest de la Mediterrània un pol de desenvolupament sostenible basat en la integració social, mediambiental, cultural i econòmica d’aquest territori europeu.