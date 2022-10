El Lobby de Dones mostra suport a Nina Parrón per la condemna per «vulnerar el dret a l'honor» de Jorge Skibinsky

El Lobby de Dones de Mallorca ha expressat aquest dilluns el seu suport a l'exdirectora insular d'Igualtat, Nina Parrón, després de confirmar l'Audiència Provincial la condemna contra ella per «vulnerar el dret a l'honor» del president de l'Associació de Pares de Família Separats, Jorge Skibinsky.

L'Audiència ha desestimat el recurs de Parrón contra la sentència dictada el març del 2021 entenent que les declaracions de l'exdirectora insular constitueixen una «intromissió il·legítima en el dret a l'honor» de Skibinsky.

«El tribunal considera que ha de prevaldre el dret a l'honor d'aquest home que va negar que l’assassinat de Xue Sandra Saura, cremada pel seu home, fos una agressió masclista, davant la llibertat de expressió de la Directora Insular de Igualtat quan va dir el que pensava», ha criticat el Lobby de Dones.

Per a l'organització, és preocupant que «a aquests alçades de la historia, ni tan sols les dones, que són les responsables públiques de les polítiques per la igualtat entre dones i homes, puguin parlar lliurament per molt que incomodi o fereixi. Sembla que no es toleri la decisió de les dones a desobeir els cànons que des de temps immemorials marquen com ens hem de comportar, essent el primer de tots: callar».

El Lobby creu que amb aquestes resolucions «anirà augmentar la desconfiança amb un sistema judicial que, cada vegada més, interfereix en l'acció política, contravenint el Conveni per la Protecció dels Drets i llibertats fonamentals i la jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets Humans».

L'assumpte va partir d'una polèmica carta al director, publicada el 7 de juliol del 2016 al diari Última Hora, signada per Skibinsky, sobre l'assassinat d'una dona a Alcúdia a mans de la seva parella. Parrón, acompanyada del llavors regidor d'Igualtat de Cort, Aligi Molina, va presentar un escrit a la Fiscalia demanant que investigués el president de l'Associació de Pares Separats, i va convocar els mitjans per a explicar el contingut de l'escrit.

En aquesta convocatòria, Parrón va declarar que considerava l'actuació de Skibinsky «apologia de terrorisme i violència masclista» i que el que havia fet «era un delicte i si no ho era ho hauria de ser».