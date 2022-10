Experts i gestors debatran sobre els reptes del cicle de l’aigua a les zones turístiques

El Col·legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears (COAIB) acollirà, els propers dies 20 i 21 d’octubre, el fòrum 'El cicle urbà de l’aigua davant els reptes globals a zones turístiques', organitzat pels tres socis balears (ABAQUA, AETIB i CLIQIB) del projecte LIFE+WAT’SAVEREUSE, i la Fundación Nueva Cultura del Agua.

El programa del Fòrum està estructurat en cinc blocs, cadascun dels quals finalitzarà amb un debat obert amb els assistents. Així, en el primer bloc, s’analitzaran les polítiques europees amb incidència en la gestió del cicle urbà de l’aigua. Dos experts de la Comissió Europea explicaran el contingut de la nova Directiva d’aigua potable, la revisió de la Directiva d’aigües residuals i la regulació europea sobre reutilització d’aigües.

El segon bloc estarà dedicat a la planificació en matèria hídrica a les Illes Balears i comptarà amb la directora general de Recursos Hídrics, Joana Garau, qui analitzarà la revisió de tercer cicle del Pla Hidrològic de les Illes Balears centrant-se en els avenços i reptes pendents en el context urbà.

El tercer bloc es centrarà en la governança avançada del cicle urbà de l’aigua i comptarà amb una taula rodona amb membres de la Fundación Nueva Cultura del Agua, l'Alianza por el Agua Eivissa, l'Agència Balear de l’Aigua i de l’Ajuntament de Xàbia.

El quart bloc, Gestió de l’aigua per a l’abastiment humà, comptarà amb representants de l’Associació Espanyola d’Operadors Públics d’Abastiment i Sanejament, la Universitat Politècnica de València, l’Agencia Catalana de l´’Aigua i EMAYA.

Finalment, el cinquè bloc, es centrarà en la reutilització de l’aigua a les Illes Balears, i comptarà amb una conferència de la directora tècnica de la Fundación Nueva Cultura del Agua, Julia Martínez. Posteriorment, s’analitzaran diverses experiències en aquest àmbit a les Illes Balears.

El projecte LIFE+ Watsavereuse té com a finalitat ajudar a pal·liar el problema mediambiental de l'escassetat d'aigua i la sequera mitjançant la realització de campanyes de sensibilització que permetin reduir com a mínim un 10% el consum global d'aigua dels turistes durant la seva estada a hotels, promoure i sensibilitzar als grups d'interès de la indústria turística per a l'estalvi i la reutilització de l'aigua, animar la indústria turística a implementar almenys 5 solucions de reutilització d'aigua, reforçar la col·laboració entre administracions públiques i operadors de la cadena de valor i reduir el consum global d'aigua dolça en un 30%.

Es tracta d'un projecte finançat pel programa LIFE que neix sota la coordinació de l'Euroregió Pirineus-Mediterrània i que compta per el seu desenvolupament amb la participació de nou participants de Catalunya, Occitània i les Illes Balears. En representació de les Illes Balears, hi participa l'Agència Balear de l'Aigua, l'Agència d’Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB) i el Clúster Químic de les Illes Balears (CliqIB).

Els interessats en assistir al Fòrum s’han d’inscriure prèviament omplint el formulari que poden trobar en l’enllaç següent: https://bit.ly/3SkpSWt.